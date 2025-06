Anche i famosi fanno la Maturità: da Meloni a Sinner, com’è andato l’esame di vip e politici?

Non poteva poi mancare, in questa speciale rassegna dedicata ai voti di Maturità, il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che si è fermato a un passo dal massimo dei voti, portando a casa un 56/60 alla Maturità Classica. Un risultato forse condizionato dall’esigenza di recuperare un'insufficienza in matematica che non lo avrebbe fatto ammettere all’esame in caso di esito negativo.