Maturità, le sviste più diffuse: per un candidato su tre esiste ancora il tema storico

Lo scenario non migliora sul fronte seconda prova. Il cosiddetto scritto di "indirizzo" rappresenta da sempre un terreno scivoloso per molti maturandi, e non colpisce che le sue dinamiche restino poco chiare. Anche in questo caso, il 16% degli studenti non ha ben presente la data in cui si svolgerà la prova, prevista per il 19 giugno. E solo 2 su 3 hanno colto il "regalo" del ministro Valditara: la presenza di una sola materia caratterizzante anziché due, come invece prevede la normativa vigente.