Maturità, D’Annunzio e IA ancora in pole position. Risalgono Montale, Svevo e Calvino insieme a guerre, violenza di genere ed Europa

“A poche ore dalla vigilia della Maturità i maturandi hanno decisamente scelto chi sono gli autori e i temi su cui impostare la strategia di ripasso, anche perché 8 su 10 seguono in maniera più o meno spinta le ipotesi su cui gli ‘analisti ufficiali’ e semplici compagni di avventura si cimentano. Tuttavia, 3 su 10 si stanno preparando al “peggio”, ovvero scelte del Ministro assolutamente imprevedibili alla vigilia. In passato l’attuale titolare di Viale Trastevere si è dimostrato solidale con gli studenti, selezionando tracce tutto sommato in linea con le attese e i programmi scolastici, senza scelte stravaganti come i Caproni o i Magris di turno. Anzi, ha permesso il debutto di autori come Verga e Pascoli - tanto studiati in classe quanto snobbati alla Maturità fino a quel momento - e quindi per questo in molti sperano che lo stesso avvenga per D’Annunzio. In ogni caso, le scelte sono già state fatte da tempo e ormai sono irrevocabili perché i plichi telematici sono già arrivati nelle scuole”, così Daniele Grassucci, direttore di Skuola.net.