Prima prova Maturità 2025, i consigli dell’esperta per affrontare lo scritto di Italiano

Il modo più semplice per mettere al sicuro il risultato è quello di non andare in blocco ma anche di non strafare. Fondamentale, per riuscirci, è prendere confidenza già da adesso con le tipologie di tracce presenti - magari prendendo a riferimento quelle degli scorsi anni - per cercare di capire quella più congeniale alle proprie capacità. Oltre a questo, Rosa Araneo suggerisce di “considerare che le tipologie vertono su ambiti diversi, per cui oltre alla preferita è bene analizzare la richiesta di ciascuna traccia. Conoscere in modo approfondito una tematica è altrettanto importante”.