Maturità 2025, parte la “caccia” ai commissari esterni: nove maturandi su dieci in cerca di informazioni sui prof che li giudicheranno

Ma cosa succede concretamente quando i nomi vengono resi pubblici? Scatta, quasi in blocco, la ricerca di più dettagli possibili sui prof “sconosciuti”: a mettere in piedi una qualche strategia saranno quasi 9 su 10. Principalmente con due modalità differenti, equamente distribuite: il 48% degli studenti si sta attivando, o lo farà nei prossimi giorni, andando in autonomia, mentre il 40% prova a organizzarsi con i compagni di classe per aumentare le chance di raccogliere dettagli utili. Soltanto il 12% ammette di non voler fare alcuna indagine.