Blanco e Martina Vlades si sono lasciati? E' la domanda che serpeggia tra i follower della coppia e, la risposta pare proprio essere sì. Non è sfuggita l'assenza di interazioni social tra i due, soprattutto in occasione dell'uscita del nuovo singolo del cantante, "Maledetta rabbia". Inoltre alcuni verso della canzone alludono al dolore che si prova per la mancanza della persona amata. I due non smentiscono, non facendo altro in questo modo che alimentare le voci.