Blanco si tuffa in un mare d’amore, che “Nostalgia” i baci con Martina Valdes!

Con la fidanzata Martina Valdes ha trascorso qualche giorno al mare lanciandosi dalla barca in tuffi spericolati per poi farsi abbracciare e coccolare dalla compagna tra baci a pelo d’acqua e scatti di passione.

Blanco, all’anagrafe Riccardo Fabbriconi, classe 2003, riscuote successi continui anche nella vita sentimentale. Dopo le polemiche per la canzone “Afrodite” dedicata alla Valdes (con tanto di frecciatina social della ex Giulia Lisioli), posa al mare con Martina lasciandosi trasportare dalle onde della passione. In poco più di un anno ha totalizzato oltre 1 miliardo di stream sulle piattaforme digitali collezionando 38 dischi di platino e 5 dischi d’oro, ma Blanco è pronto a tuffarsi ancora per emozionare le fan.