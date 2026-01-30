Blanco, lo scatto nudo in ospedale fa esplodere il web

Provocatorio al punto giusto, come da prassi. Blanco ha regalato ai follower una foto infuocata su Instagram, che lo ritrae in piedi, nudo, accanto a un letto d'ospedale. I commenti si dividono fra chi apprezza la natura dello scatto e chi invece si interessa della salute del cantante. "Ma sei in ospedale che ti è successo?", "In che ospedale sei?", chiedono alcuni. Non manca l'ironia: "Mia nonna era ricoverata lì per la rottura del femore e diceva che si stava trovando bene", scrive un utente. "Più avanti vado e più mi rendo conto che ho preso dai miei genitori", ha scritto il cantante in corredo al post.