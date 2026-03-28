Blanco canta insieme a Elisa nel nuovo singolo "Ricordi"
Il brano parla della difficoltà a lasciarsi alle spalle le memorie che si sono create nel corso di una relazione finita male
© Chilldays
Manca pochissimo all'uscita del nuovo album di Blanco, che sarà disponibile dal 3 aprile 2026. Intitolato "Ma", il disco è dedicato alla madre del cantante, Paola Lazzari, che è presente sulla copertina in una vecchia foto risalente all'infanzia di Riccardo Fabbriconi (vero nome dell'artista). Oltre ai singoli "Piangere a 90", "Maledetta rabbia" e "Anche a vent'anni si muore", è da poco arrivato anche un altro estratto: si chiama "Ricordi" e Blanco l'ha cantato assieme a Elisa.
La scelta di dedicare l'album alla madre
Intervenendo durante un programma radiofonico, Blanco ha spiegato che la scelta di dedicare l'album alla madre, che lavora come impiegata in Lombardia, è dipesa dalla volontà di raccontarle alcuni aspetti della sua vita che l'allontanamento avvenuto nel corso degli anni ha reso difficile comunicare a voce.
Il cantante si è lasciato alle spalle la casa in cui ha trascorso l'infanzia e l'adolescenza quando aveva circa 18 anni, ma ha comunque mantenuto un buon rapporto con i genitori. "Ormai mia mamma si offende se non le scrivo per una settimana... però vorrei tornare a casa, a casa si sta bene" ha raccontato. Lo stretto legame con i genitori si è concretizzato anche in due tatuaggi sul braccio, uno dedicato alla madre Paola e uno al padre Giovanni Fabbriconi, informatico romano.
Il sodalizio con Elisa
"Ricordi" è un brano che parla della fine di una relazione e della difficoltà di lasciarsi alle spalle le memorie create durante il rapporto. Blanco l'ha scritto alcuni anni fa tra Londra e Parigi, ma dopo averlo completato l'ha lasciato da parte, in attesa dell'occasione giusta per dargli una forma definitiva.
Una volta ultimato, l'ha mandato a Elisa e lei ha scelto di collaborare per donare alla canzone ancora più profondità e risonanza emotiva.
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Il testo di "Ricordi"
Di seguito, anche il testo completo del brano "Ricordi":
Non ho dormito stanotte
Girano le farfalle
Rinchiuse in questa stanza
E sono stato volgare
Il tuo letto è un abbraccio
E sopra il tuo corpo cuoce
Entri dalla finestra
Insieme ai raggi del sole
Arriva il vento e una mattina
Apro una strada infinita
Che ti porta via
Che ti porta via
Sparisci dietro una collina
Per il verde della campagna
Che ti porta via
Che ti porta via
Ricordi
Che mi hai promesso che poi ritorni
Come uno schiaffo dentro i miei sogni
Io non voglio un'altra vita
Dimmi che non è finita
Adesso ricordi
Che mi hai promesso che poi ritorni
Quel mio riflesso dentro i tuoi occhi
Non è più quello di prima
Ma non dirmi che, non dirmi che
Non dirmi che è finita
Quanto è scomoda una domanda
Se leggera non è, non è
Oggi son felice perché non fai la vittima
Oggi ti do il meglio di me
Perché è impossibile non volerti
Ti spaventi, ma mi aspetti
Sei un faro in mezzo al mare
La luce prima di affondare
Ti ricordi
Che mi hai promesso che poi ritorni
Come uno schiaffo dentro i miei sogni
Io non voglio un'altra vita
Dimmi che non è finita
Adesso ricordi
Che mi hai promesso che poi ritorni
Quel mio riflesso dentro i tuoi occhi
Non è più quello di prima
Ma non dirmi che, non dirmi che
Non dirmi che è finita
Non sarò più come prima
Ma non dirmi che, non dirmi che
Non dirmi che è finita.