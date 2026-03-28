Blanco canta insieme a Elisa nel nuovo singolo "Ricordi"

Non ho dormito stanotte

Girano le farfalle

Rinchiuse in questa stanza

E sono stato volgare

Il tuo letto è un abbraccio

E sopra il tuo corpo cuoce

Entri dalla finestra

Insieme ai raggi del sole

Arriva il vento e una mattina

Apro una strada infinita

Che ti porta via

Che ti porta via

Sparisci dietro una collina

Per il verde della campagna

Che ti porta via

Che ti porta via

Ricordi

Che mi hai promesso che poi ritorni

Come uno schiaffo dentro i miei sogni

Io non voglio un'altra vita

Dimmi che non è finita

Adesso ricordi

Che mi hai promesso che poi ritorni

Quel mio riflesso dentro i tuoi occhi

Non è più quello di prima

Ma non dirmi che, non dirmi che

Non dirmi che è finita

Quanto è scomoda una domanda

Se leggera non è, non è

Oggi son felice perché non fai la vittima

Oggi ti do il meglio di me

Perché è impossibile non volerti

Ti spaventi, ma mi aspetti

Sei un faro in mezzo al mare

La luce prima di affondare

Ti ricordi

Che mi hai promesso che poi ritorni

Come uno schiaffo dentro i miei sogni

Io non voglio un'altra vita

Dimmi che non è finita

Adesso ricordi

Che mi hai promesso che poi ritorni

Quel mio riflesso dentro i tuoi occhi

Non è più quello di prima

Ma non dirmi che, non dirmi che

Non dirmi che è finita

Non sarò più come prima

Ma non dirmi che, non dirmi che

Non dirmi che è finita.