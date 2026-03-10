Blanco, il 3 aprile uscirà il nuovo album "Ma'"
Il cantante ha accompagnato l’annuncio del disco con alcune foto personali, tra le quali spicca quella in cui c’è lui da piccolo assieme alla madre Paola
© Ufficio stampa
Il 3 aprile 2026 è un giorno che tutti i fan di Blanco farebbero bene a cerchiare in rosso sul calendario. Infatti, sarà proprio in quella data che uscirà Ma', il nuovo album del cantante. Il percorso verso il nuovo disco è in realtà iniziato già da alcuni mesi: finora sono usciti tre singoli estratti, perfetti da ascoltare per iniziare a farsi un'idea di quali saranno i temi e le sonorità del nuovo progetto musicale.
Un album intimista
I tre singoli usciti finora sono Piangere a 90, Maledetta rabbia e Anche a vent'anni si muore. Brani nei quali Blanco ha "messo l’anima", proprio come nel resto dell’album, che fin dal titolo si presenta come un’opera intimista, creata attingendo ai ricordi di un passato ormai lontano. Il cantante ha accompagnato l’annuncio del nuovo disco con alcune foto personali, tra le quali spicca quella in cui c’è lui da piccolo assieme alla madre Paola.
La riflessione di Blanco
"Mi ricordo che ogni tanto andavamo al cinema a vedere dei cartoni", ha raccontato Blanco nel post dedicato al nuovo album. "Tornando a casa, mentre facevamo la rotonda guardavo il McDonald's – ha aggiunto il cantante – Faceva un freddo della madonna fuori. Ero piccolo, ma mi ricordo che continuavo a pensare che la vita è bella perché facevano tutto per farmela arrivare così". Secondo Blanco, con il passare degli anni ci si allontana dalla semplicità, anche per ampliare i propri orizzonti, ma poi si torna a cercarla con il passare degli anni. "Crescendo ancora si torna al punto d’inizio, dove si è stati bene", ha osservato. Il cantante ha poi proseguito dicendo che le cose migliori non hanno un prezzo, perché vengono regalate.
"E un po' con l’istinto da animali presuntosi che siamo e con un po' di incoscienza ce le perdiamo, quando è tutto qui", ha concluso.
Il prossimo tour
Per presentare il nuovo album, che arriva a tre anni di distanza dal precedente Innamorato, Blanco girerà l'Italia con la tournée Il primo tour nei palazzetti, che si svolgerà tra aprile e maggio. Ecco le date annunciate:
17.04.2026 Jesolo (VE) – Palazzo del Turismo
20.04.2026 Firenze – Nelson Mandela Forum
23.04.2026 Padova – Kioene Arena
25.04.2026 Torino – Inalpi Arena
29.04.2026 Roma – Palazzo dello Sport
02.05.2026 Bari – Palaflorio
05.05.2026 Eboli (SA) – Palasele
08.05.2026 Bologna – Unipol Arena
11.05.2026 Milano – Unipol Forum
16.05.2026 Pesaro – Palavitrifrigo.