Blanco, il 3 aprile uscirà il nuovo album "Ma'"

"Mi ricordo che ogni tanto andavamo al cinema a vedere dei cartoni", ha raccontato Blanco nel post dedicato al nuovo album. "Tornando a casa, mentre facevamo la rotonda guardavo il McDonald's – ha aggiunto il cantante – Faceva un freddo della madonna fuori. Ero piccolo, ma mi ricordo che continuavo a pensare che la vita è bella perché facevano tutto per farmela arrivare così". Secondo Blanco, con il passare degli anni ci si allontana dalla semplicità, anche per ampliare i propri orizzonti, ma poi si torna a cercarla con il passare degli anni. "Crescendo ancora si torna al punto d’inizio, dove si è stati bene", ha osservato. Il cantante ha poi proseguito dicendo che le cose migliori non hanno un prezzo, perché vengono regalate.