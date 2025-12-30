La sorpresa di Natale: gli Wham! scalzano Mariah Carey, Bublé domina ancora

C’è aria di festa nelle classifiche di Natale, ma anche un inatteso colpo di scena. Dopo cinque anni da regina incontrastata, Mariah Carey perde lo scettro della canzone più ascoltata: a spodestarla, con un ritorno dal sapore vintage e irresistibile, sono gli Wham! e la loro immortale “Last Christmas”. La hit del 1984 risuona ovunque, tra radio, playlist e negozi addobbati, conquistando il cuore – e le cuffie – di milioni di ascoltatori. Mentre sul fronte degli album, Michael Bublé torna a indossare il suo abito da crooner natalizio per eccellenza: Christmas è di nuovo in cima alla top ten FIMI/Niq, confermando che il suo classico resta il sottofondo musicale ideale per i giorni di festa.