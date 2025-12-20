"All I Want for Christmas Is You": il miracolo pop che ogni Natale si ripete da trent'anni

La differenza non sta solo nella melodia perfetta o nella voce di Mariah Carey. Sta nel fatto che non è una canzone sul Natale, ma sull'amore a Natale. Non descrive una festa: la fa sentire. Mentre molti brani natalizi restano ancorati a un immaginario preciso o a una generazione, "All I Want for Christmas Is You" è trasversale. Funziona per chi l'ha ascoltata nel 1994 e per chi l'ha scoperta su TikTok trent'anni dopo. È nostalgica senza essere vecchia, pop senza essere datata, emotiva senza risultare sdolcinata.