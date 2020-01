Shakira lancia il nuovo singolo e debutta con un look tutto nuovo

Shakira ha pubblicato il singolo “Me gusta”, in collaborazione con il rapper portoricano ANUEL AA. E' il primo brano del nuovo album la cui uscita non è stata ancora annunciata. Per lanciare il brano sui social ha cambiato totalmente il suo look. Dimenticatevi i lunghi capelli biondi e ricci con cui l'abbiamo conosciuta fin qui. Ora la popstar colombiana appare con capelli lunghi lisci castani (con un vestito confetto orientaleggiante) e anche un viso ringiovanito (forse dall'eccesso di photoshop).