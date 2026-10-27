La vita privata di Roberto Benigni è indissolubilmente legata a quella dell'attrice Nicoletta Braschi. Si sono conosciuti nel 1983 sul set di "Tu mi turbi" e si sono sposati nel 1991, in gran segreto, nel convento di clausura delle suore cappuccine di Cesena. I due hanno condiviso non solo la quotidianità, ma gran parte del percorso professionale. La Braschi è la protagonista femminile e musa ispiratrice di quasi tutti i lavori cinematografici di Benigni. La dedica di Roberto alla moglie, durante il ritiro del premio a Venezia, è celebre: "Non posso fare a meno di guardarti negli occhi, il nostro sodalizio è così lungo che non ti saprei distinguere, le nostre facce si sono fuse. Abbiamo fatto tutto insieme, se qualcosa di buono ho fatto nella mia vita è stato grazie a te, alla tua luce".