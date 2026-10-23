Enrico Vanzina: "La sera a Roma è la mia Grande bellezza versione giallo"

Enrico Vanzina ha presentato "La sera a Roma", un giallo/thriller volutamente retrò e nostalgico, alla Festa di Roma. "Questo mio ultimo lavoro, dico una cosa un po' da presuntuoso, da cretino, è il mio film della maturità dal punto di vista espressivo e cinematografico - ha spiegato -. Un'opera che non a caso inizia con una dedica a quei melodrammi e film di genere che ci hanno tenuto compagnia durante tutta la vita. Volevo insomma fare un film popolare che quando il pubblico lo vede dice: questo è fatto per me. Ma al cui interno c'è anche il racconto delle fragilità umane e delle bugie. Infine, come ricorda il titolo, c'è ovviamente un omaggio a Roma, un piccolo contributo a questa città che, va detto, hanno saputo raccontare meglio i non romani. Penso a Flaiano, Pasolini, Fellini, Gadda e Sorrentino".