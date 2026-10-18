Rocio Munoz Morales ha condiviso su Instagram un carosello incentrato sui momenti più significativi che ha vissuto nella prima parte del mese di ottobre. L'attrice e modella ha inserito nel post selfie allo specchio, momenti di socialità (anche insieme a una delle figlie), giornate trascorse in mezzo alla natura e scorci di quello che ha tutta l'aria di essere un set televisivo o cinematografico. A rubare la scena sono però due foto tenerissime in cui compare un cucciolo di chihuahua a pelo corto. Sembra proprio che si tratti una new entry nella famiglia di Rocio, anche se per il momento non è dato sapere quale sia il suo nome.