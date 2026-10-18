Un ottobre speciale

Rocio Munoz Morales allarga la famiglia: ecco la new entry

La novità è emersa nel carosello che la modella e attrice ha pubblicato su Instagram, contenente anche altri scatti della sua vita privata

18 Ott 2026 - 16:30
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© Instagram | Le foto condivise da Rocio Munoz Morales
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Rocio Munoz Morales ha condiviso su Instagram un carosello incentrato sui momenti più significativi che ha vissuto nella prima parte del mese di ottobre. L'attrice e modella ha inserito nel post selfie allo specchio, momenti di socialità (anche insieme a una delle figlie), giornate trascorse in mezzo alla natura e scorci di quello che ha tutta l'aria di essere un set televisivo o cinematografico. A rubare la scena sono però due foto tenerissime in cui compare un cucciolo di chihuahua a pelo corto. Sembra proprio che si tratti una new entry nella famiglia di Rocio, anche se per il momento non è dato sapere quale sia il suo nome. 

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Rocio Munoz Morales: "Ho fatto pace con la perfezione"

 Nel corso di una recente intervista con il Messaggero, Rocio Munoz Morales ha parlato del proprio percorso, delle fragilità e del dolore affrontato negli ultimi anni. L'attrice ha raccontato come sia cambiato nel tempo il suo modo di guardare a se stessa: "Mi considero una donna forte ma le fragilità non mi mancano. E fragilità non significa debolezza".

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Le esperienze difficili affrontate negli anni le hanno permesso di acquisire maggiore sicurezza, anche se in passato non sempre si sentiva all'altezza mentre cercava di fare tutto nel migliore dei modi. "Oggi mi sento fiera della donna che sono diventata. Con l’inseguimento della perfezione ho fatto pace", ha dichiarato. Un cambiamento che riguarda anche il modo in cui interpreta i limiti e le caratteristiche individuali.

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Rocio Munoz Morales: "Nelle imperfezioni c'è la nostra unicità"

 Per l'attrice, la perfezione non rappresenta necessariamente un traguardo desiderabile: "Anche se esistesse, sarebbe poco interessante, piena di vuoti. Bisogna convincersi che proprio nelle imperfezioni c’è la nostra unicità, ci sono le nostre ricchezze di esseri umani". È un messaggio che Rocio Munoz Morales desidera trasmettere anche alle figlie Luna e Alma: imparare ad accettarsi significa riconoscere il valore delle proprie peculiarità, senza sentirsi obbligati a corrispondere a un modello ideale.

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La perdita del padre

 Nel corso dell'intervista al Messaggero, Rocio Munoz Morales è tornata anche sulle difficoltà personali vissute negli ultimi anni: “La morte di papà, avvenuta sei mesi dopo che era venuto ad applaudirmi a Venezia nel ruolo di madrina della Mostra, mi ha profondamente ferita. Il dolore ti spoglia ma poi ti rende più sensibile e più evoluta, dotata di maggiori risorse”.

Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone, un segnale social riaccende il gossip

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