In seguito, Rocío Muñoz Morales aveva commentato la vicenda in un’intervista, raccontando che l’incontro con lui era avvenuto per caso a Madrid. L’attrice aveva spiegato di non conoscerlo bene all’inizio, ma di aver scoperto una persona sensibile, con valori molto simili ai suoi. Aveva però precisato che la frequentazione era ancora agli inizi e che, proprio per questo, preferiva mantenere un certo riserbo.