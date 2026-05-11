Sembra che la storia d’amore tra Andrea Iannone e Rocio Muñoz Morales sia giunta al capolinea. Secondo quanto anticipato dal settimanale Chi, il pilota e l’attrice si sarebbero lasciati di comune accordo, senza rancori.
Il loro rapporto si è in qualche modo trasformato, passando da una relazione sentimentale a una sincera amicizia, come dimostra la decisione di restare in contatto anche dopo la fine del rapporto. Al momento, Rocio, reduce dalla fine dell’amore travagliato con Raoul Bova, è intenzionata a concentrarsi sul lavoro e sul suo ruolo di mamma.
La fugace relazione tra Iannone e Morales
La relazione tra Iannone e Morales era diventata di pubblico dominio lo scorso gennaio, quando erano trapelati alcuni scatti della coppia all’uscita di un resort in Franciacorta. Le immagini avevano di fatto confermato un legame che fino a quel momento era rimasto lontano dai riflettori.
In seguito, Rocío Muñoz Morales aveva commentato la vicenda in un’intervista, raccontando che l’incontro con lui era avvenuto per caso a Madrid. L’attrice aveva spiegato di non conoscerlo bene all’inizio, ma di aver scoperto una persona sensibile, con valori molto simili ai suoi. Aveva però precisato che la frequentazione era ancora agli inizi e che, proprio per questo, preferiva mantenere un certo riserbo.
La precedente rottura con Elodie
Negli ultimi mesi la vita sentimentale di Iannone ha subito parecchi scossoni. Prima di incontrare Morales si era lasciato con Elodie e in quel caso la fine del rapporto era stata molto più turbolenta.
Dopo la separazione, Elodie avrebbe cercato distrazione e leggerezza trascorrendo del tempo in vacanza con gli amici, avvicinandosi sempre di più a Franceska Nuredini, ballerina del suo tour. Le due sono diventate sempre più intime e hanno fatto capire con chiarezza in più di un’occasione di essere unite da un legame fortissimo.