Dopo aver frequentato l'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato a Roma e il laboratorio di esercitazioni sceniche di Gigi Proietti, Enrico Brignano ha esordito come comico e barzellettiere alla prima edizione del programma di Canale 5, La sai l'ultima?. Nel 1992 è sbarcato a Scherzi a parte, ma con Un medico in famiglia che si è fatto conoscere dal grande pubblico. La serie tv, in cui interpretava il ruolo di Giacinto, gli ha regalato il successo che lo ha seguito a teatro sin dal suo primo spettacolo, Io per voi un libro aperto.