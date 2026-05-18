Enrico Brignano compie 60 anni: l'esordio in TV, la vocazione per il teatro e l'amore con Flora Canto
Dalle commedie all'italiana alla partecipazione nel film d'animazione Frozen, l'attore e cabarettista romano alterna nella sua carriera cinema e teatro
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Enrico Brignano spegne 60 candeline. Cresciuto sotto l'ala protettrice del leggendario Gigi Proietti, il comico ha saputo intercettare i desideri del pubblico unendo la tradizione della comicità romana alla satira della vita quotidiana. I suoi spettacoli teatrali sono costantemente il sold out.
Nato a Roma il 18 Maggio 1966 è figlio di Antonio, di origini siciliane, e di Anna, originaria di un paesino in provincia di Chieti. Dalle prime apparizioni in televisione agli spettacoli teatrali che ne hanno consacrato il successo, Brignano si è fatto conoscere anche al cinema con numerose collaborazioni con Carlo Vanzina.
Gli inizi
Dopo aver frequentato l'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato a Roma e il laboratorio di esercitazioni sceniche di Gigi Proietti, Enrico Brignano ha esordito come comico e barzellettiere alla prima edizione del programma di Canale 5, La sai l'ultima?. Nel 1992 è sbarcato a Scherzi a parte, ma con Un medico in famiglia che si è fatto conoscere dal grande pubblico. La serie tv, in cui interpretava il ruolo di Giacinto, gli ha regalato il successo che lo ha seguito a teatro sin dal suo primo spettacolo, Io per voi un libro aperto.
Tra cinema e teatro
Sul grande schermo, il suo esordio da regista è arrivato nel 2000 con Si fa presto a dire amore cui sono seguite tournée estive di teatro e cabaret e il film South Kensington di Carlo Vanzina, dove ha recitato accanto a Rupert Everett. Dal 2007 al 2011 ha partecipato a Zelig, mentre nel 2012 è stato guest star nella quinta stagione de I Cesaroni. Curiosa anche la sua partecipazione nel film d'animazione Frozen - Il regno di ghiaccio (2013), in cui presta la voce al pupazzo di neve Olaf.
Tante le commedie che al cinema l'hanno visto protagonista: da Un'estate al mare a La vita è una cosa meravigliosa fino a Poveri ma ricchi e Poveri ma ricchissimi, questi ultimi per la regia di Carlo Vanzina e con protagonisti Christian De Sica, Anna Mazzamauro, Gabriel Garko e Lucia Ocone. Nel 2023 è comparso in Volevo un figlio maschio di Neri Parenti.
Gli amori
Sul fronte sentimentale, Enrico Brignano è stato sposato dal 2008 al 2013 con la ballerina Bianca Pazzaglia, mentre dal 2014 è legato all'attrice e conduttrice Flora Canto. I due, sposati dal 2022, hanno avuto due figli: Martina, nata nel 2017, e Niccolò nato nel 2021.