Enrico Brignano ha annunciato in lacrime la morte dell'amata madre, 89 anni, mentre era sul palco a Catania, il 24 marzo. Alla fine dello spettacolo "I 7 re di Roma", l'attore ha chiesto un minuto di silenzio e in lacrime si è rivolto al pubblico: "Stamattina è morta mia madre, Anna. Ho riflettuto se andare in scena o no. Lei amava il teatro e ciò che facevo, mi sono tornate in mente le sue parole e ho scelto di tenere lo spettacolo".