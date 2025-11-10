In scena prende vita la storia di Alberto Nardi, industriale romano megalomane e sfortunato negli affari, sposato per interesse con una donna ricca e spregiudicata. Perennemente inseguito dai creditori, Nardi si rivolge alla moglie ogni volta che ha bisogno di denaro o firme per sostenere le sue iniziative fallimentari. La donna, perfettamente consapevole dell'inettitudine del marito, non solo rifiuta di aiutarlo ma lo umilia apertamente, chiamandolo "cretinetti" anche in pubblico. Dietro l’anonimato, continua a prestargli denaro attraverso l’intermediario commendator Lambertoni, aggravandone la rovina con interessi usurai. Disperato e incapace di cambiare destino, Nardi elabora piani assurdi per liberarsi della moglie e ottenere la sua eredità. Da qui si sviluppa una girandola di equivoci e situazioni paradossali che hanno reso Il vedovo uno dei massimi esempi della commedia all’italiana, con il tono amaro e irresistibile che rese immortali Sordi e Franca Valeri nel film del 1959.

"Un protofemminicidio" definisce Ghini l'omicidio che Alberto premedita e prepara insieme agli altri, in una "black comedy in cui sono tutti cattivi", come spiega l'attore e regista.