La nuova stagione del Teatro Manzoni all'insegna della grande Prosa... ma anche di musica e risate

Novità del cartellone 2025/2026 della sala milanese l’avvio di una collaborazione con I Legnanesi, che da gennaio a febbraio porteranno in scena “I promossi sposi“
© Ufficio stampa
Quasi 260 aperture di sipario di cui oltre la metà dedicati alla grande Prosa e un cartellone ricco di altrettanto grandi personaggi, da Luca Barbareschi a Flavio Insinna, Vincenzo Salemme, Anna Valle, Giafranco Jannuzzo e molti altri. È stata presentata la stagione 2025-26 del Teatro Manzoni di Milano, che, come ormai da tradizione si divide in quattro cartelloni tematici: "Prosa", "Ridere alla grande", "Extra" e "Family". E se la ricca offerta di proposte dà ampio spazio alla comicità dei nuovi affermati talenti della risata, alla magia, alla musica, agli spettacoli per le famiglie e all'intrattenimento vario, a farla da padrona è la rassegna di Prosa, con otto spettacoli in abbonamento e tre fuori abbonamento, tanti graditi ritorni e tante prime volte sul palcoscenico dell'iconico salotto milanese.
© Ufficio stampa
La stagione di Prosa è caratterizzata dalla presenza di spettacoli afferenti alla drammaturgia contemporanea con grande attenzione anche alla qualità degli allestimenti scenografici e al cast degli attori in scena.
Si parte con un attore amatissimo dal pubblico del Manzoni ovvero Gianfranco Jannuzzo, (regista e coautore dello spettacolo insieme ad Angelo Callipo), che, in "Fata Morgana" (14-26 ottobre), solo in scena insieme a quattro musicisti, racconterà la Sicilia, luogo incantato che in tanti hanno tentato di conquistare senza mai riuscirci fino in fondo.
A seguire Maria Amelia Monti insieme alla giovane Cristina Chinaglia saranno le protagoniste di “Strappo alla regola“ (28 ottobre-9 novembre), nuova commedia di Edoardo Erba che gioca con una inedita commistione tra teatro e cinema, proiettando in scena un vero e proprio film (uno spezzone, ndr) girato appositamente per l'occasione.
© Ufficio stampa
Dall'11 al 23 novembre è la volta della commedia all’italiana con la trasposizione teatrale dell’indimenticabile film di Dino Risi “Il vedovo“ con Massimo Ghini e Galatea Ranzi nei panni che furono di Alberto Sordi e Franca Valeri.
Torna quindi a grande richiesta, fuori abbonamento “Perfetti sconosciuti“ (26 novembre-4 dicembre) di Paolo Genovese, record di incassi e ormai divenuto un cult.
Nel periodo delle festività natalizie andranno in scena prima Anna Valle con Gianmarco Saurino in “Scandalo“ (9-21 dicembre), una nuova commedia di Ivan Cotroneo che affronterà senza pregiudizi il tema del desiderio femminile, e per festeggiare l’arrivo del 2026, Vincenzo Salemme con la sua nuova commedia “Ogni promessa è debito“, in scena dal 23 al 31 dicembre con uno spettacolo anche nel pomeriggio del 25 dicembre.
© Angelo Redaelli
La vera novità della stagione Prosa 2025-26 è però l’avvio di una collaborazione con una formazione teatrale storica, che da sempre recita in dialetto, I Legnanesi, compagnia fondata a Legnano nel 1949 da Felice Musazzi e Tony Barlocco, l’esempio più celebre di teatro “en travesti“. Da gennaio a febbraio, per un totale di 44 repliche, I Legnanesi presenteranno “I promossi sposi“, un titolo che è anche un omaggio al nostro Teatro che torna ad ospitarli dopo 60 anni dall’ultima volta. A seguire Massimiliano Gallo, protagonista e regista di "Malinconico", dal 24 febbraio all'8 marzo, spettacolo ispirato al personaggio nato dalla penna di Diego De Silva e portato con grande successo sul piccolo schermo proprio da Gallo.
© Ufficio stampa
Euridice Axen insieme a Giulio Corso e a Gianluca Ferrato omaggeranno il genio di Billy Wilder portando in scena “A qualcuno piace caldo“ dal 17 al 29 marzo, mentre sarà una prima volta per Flavio Insinna con Giulia Fiume nella spumeggiante commedia del grande Nino Manfredi, “Gente di facili costumi“(14-26 aprile).
Chiude la stagione di Prosa Luca Barbareschi affiancato da Chiara Noschese in una divertente e dissacrante commedia di David Mamet, autore americano, "November" (5-17 maggio), che unisce divertimento e satira sociale in un mix vincente.
Dedicata alla comicità è la rassegna Ridere alla Grande con tanti appuntamenti che propongono l'umorismo declinato nelle sue forme più brillanti, on tanti talenti emergenti, nati sui social come Pierluca Mariti Pierluca Mariti, Michele Basile, i Casa Abis, Andrea Dianetti, i Casa Surace. Dopo il successo della passata stagione torneranno anche Giorgia Fumo col nuovo spettacolo "Out of office"(5-7 dicembre), che analizza le assurdità della vita in ufficio, Daniele Gattano con la sua ironia tagliente e surreale in "Perestrojka e pancake" (9 febbraio) e Herbert Ballerina coi suoi esilaranti nonsense in "Come una catapulta" (23-24 maggio). Oltre ai già citati in scena ci saranno anche Leonardo Manera con le sue riflessioni sulle contraddizioni dell’uomo moderno, Barbara Foria con la sua prorompente comicità napoletana, Alice Mangione che porta in scena il suo primo spettacolo da solista, "Cruda e nuda" (2 marzo), Valeria Graci che propone una storia personale "Volevo essere io. Tratto da una storia vera...la mia" (15 mrzo) e Ubaldo Pantani col suo stile pungente e uno straordinario talento trasformista. Non mancheranno 3 appuntamenti corali con la comicità, a partire dalla riproposizione per una sola eccezionale serata del Manzoni Derby Cabaret, il talent della comicità condotto Maurizio Colombi e Luisa Corna, poi il format "Le donne non fanno ridere" (26 gennaio14 marzo) in cui Paolo Ruffini sarà vittima di un club comico tutto al femminile, inoltre "Ah! Comedy Night", una serata (il 12 gennaio) ricca di comici animata da Giovanni d’Angella
© Ufficio stampa
EXTRA Il cartellone Extra significa musica, magia, format culturali e di intrattenimento vario. Si parte con Paolo Ruffini e il suo spettacolo Il babysitter ispirato al suo omonimo video-podcast di successo, per continuare con la lezione della psicologa Daniela Lucangeli dal titolo "Tu chiamale se vuoi" (20 ottobre). Guendalina Middei, famosa sui social come Professor X conduce il pubblico alla riscoperta dei grandi classici della letteratura con "Innamorarsi di Anna Karenina il sabato sera" (17 novembre). Torneranno Drusilla Foer con "Venere nemica," Giuseppe Cruciani con una versione ancora più incendiaria ed esplosiva di "Via Crux", Gianluigi Nuzzi con la sua ormai celebre narrazione di grandi fatti di cronaca "La fabbrica degli innocenti" (23 febbraio), che si interroga su come le fakenews attanagliano l'informazione... con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, mentre per la prima volta salirà sul palcoscenico del Manzoni Gianrico Carofiglio con "Elogio dell’ignoranza e dell’errore" (2 febbraio), Maria Grazia Cucinotta, che trasformerà il palco in un luogo di passione e nostalgia con "Malena e il tango" (16 marzo), Luca Mazzucchelli con "Terapia al contrario" (12 mrzo). Attesissimo il ritorno del Festival della Magia condotto da Raul Cremona con ospiti maghi e illusionisti da tutto il mondo, giunto alla sua ottava edizione. Nel foyer del Teatro ospiteremo due format ideati da Maria Pilar Pérez Aspa: Racconti di zafferano in cui l’attrice spagnola parlerà del rapporto del cibo con la letteratura, mentre prepara una gustosa paella da mangiare insieme al pubblico, e "Un ultimo giro" dedicato al mondo dei cocktail e alla loro storia. Tornerà anche la rassegna musicale Note d’autore inserita all’interno del nostro cartellone Extra: appuntamenti con Eduardo De Crescenzo, Inti Illimani, Giordana Angi, Eugenio Finardi e Tony Hadley.
© Daniel Bertacche
Prosegue l'impegno del Teatro Manzoni a favore dei più piccoli e delle famiglie con il cartellone Family composto da 15 divertenti appuntamenti al sabato pomeriggio. Si tratta di un investimento al quale il Teatro Manzoni tiene particolarmente perché rappresenta un importante strumento per avvicinare i bambini al teatro fin da piccoli. La rassegna si rivolge agli spettatori dai 4 ai 12 anni, per quanto sia in realtà adatta a tutta la famiglia. Gli spettacoli di Un Teatro da Favola rileggono fiabe, leggende e storie fra le più famose, immergendole in un mondo fatto di personaggi originali, di costumi e scenografie colorate. Inoltre con i due appuntamenti de La Casa delle Storie piccoli e adulti diventeranno protagonisti delle fiabe della tradizione. Tornerà sul palcoscenico anche la compagnia di Fondazione Aida con il coloratissimo musical della Pimpa, la cagnolina a pois, creatura iconica creata da Altan esattamente cinquant’anni fa.
Commenti (0)