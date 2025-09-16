La nuova stagione del Teatro Manzoni all'insegna della grande Prosa... ma anche di musica e risate

Dedicata alla comicità è la rassegna Ridere alla Grande con tanti appuntamenti che propongono l'umorismo declinato nelle sue forme più brillanti, on tanti talenti emergenti, nati sui social come Pierluca Mariti Pierluca Mariti, Michele Basile, i Casa Abis, Andrea Dianetti, i Casa Surace. Dopo il successo della passata stagione torneranno anche Giorgia Fumo col nuovo spettacolo "Out of office"(5-7 dicembre), che analizza le assurdità della vita in ufficio, Daniele Gattano con la sua ironia tagliente e surreale in "Perestrojka e pancake" (9 febbraio) e Herbert Ballerina coi suoi esilaranti nonsense in "Come una catapulta" (23-24 maggio). Oltre ai già citati in scena ci saranno anche Leonardo Manera con le sue riflessioni sulle contraddizioni dell’uomo moderno, Barbara Foria con la sua prorompente comicità napoletana, Alice Mangione che porta in scena il suo primo spettacolo da solista, "Cruda e nuda" (2 marzo), Valeria Graci che propone una storia personale "Volevo essere io. Tratto da una storia vera...la mia" (15 mrzo) e Ubaldo Pantani col suo stile pungente e uno straordinario talento trasformista. Non mancheranno 3 appuntamenti corali con la comicità, a partire dalla riproposizione per una sola eccezionale serata del Manzoni Derby Cabaret, il talent della comicità condotto Maurizio Colombi e Luisa Corna, poi il format "Le donne non fanno ridere" (26 gennaio14 marzo) in cui Paolo Ruffini sarà vittima di un club comico tutto al femminile, inoltre "Ah! Comedy Night", una serata (il 12 gennaio) ricca di comici animata da Giovanni d’Angella