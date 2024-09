Teatro Manzoni, una stagione ricchissima con la grande prosa al centro

Tornerà anche Paolo Ruffini, questa volta protagonista del simpatico e poetico one man show "Il babysitter" insieme ad alcuni giovanissimi interpreti. Il politicamente scorretto sarà protagonista con Giuseppe Cruciani e poi con Mario Giordano e Gianluigi Paragone. Per la prima volta salirà sul palco il fenomeno social amato dai giovanissimi Edoardo Prati con "Cantami d’amore", mentre Vinicio Marchioni incuriosirà con "In vino veritas". Attesissimi ritorni quelli di Andrea Delogu con il monologo "40 e sto" e di Drusilla Foer con "Venere Nemica", senza dimenticare la settima edizione dell’immancabile "Festival della Magia", ormai un cult per grandi e piccini ,condotto da Raul Cremona con ospiti maghi e illusionisti da tutto il mondo. L’affascinante mondo del tango sarà rappresentato dalla celebre coppia Miguel Àngel Zotto e Daiana Guspero in uno spettacolo sulla vita di Astor Piazzolla. La danza sarà inoltre rappresentata dall’Associazione MAB col suo spettacolo "Stralusc", dichiarato omaggio ad Alessandro Manzoni. Novità assoluta invece la rassegna musicale Note d’autore inserita all’interno del cartellone Extra: non solo grande musica, ma anche talk, ricordie omaggi a grandissimi artisti insieme a Irene Grandi, Alice, Ron, Filippo Graziani e Rita Pavone.