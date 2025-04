I Legnanesi tornano al Manzoni dopo 60 anni: "Partendo dalla tradizione facciamo ridere anche i giovani"

Il testo del nuovo spettacolo è in via di scrittura, come tutti gli ultimi della compagnia, per mano di Mitia Del Brocco (che di Provasio è la moglie), che questa volta ha voluto partire dall'ispirazione del titolo, quel "I promossi sposi" parafrasa l'opera del Manzoni per omaggiare il Manzoni che li ospiterà. Dalceri invece, come sempre, si sta occupando dei quadri musicali. "Non avremo orchestra in sala perché costerebbe troppo ma le musiche saranno tutte realizzate e registrate da musicisti veri, niente computer - specifica -. Al momento sto creando i quadri nuovi sui quali non posso anticipare molto, posso dire che un balletto sarà ispirato a Renzo e Lucia come omaggio al teatro".