"Basta poco", Antonio Cornacchione in uno spettacolo "comicamente impegnato"| E c'è anche... Pier Luigi Bersani

Nel momento in cui riceve lo sfratto perché l’appartamento viene assegnato a una famiglia ROM, Palmiro, deluso dalle inconsistenti rassicurazioni "video-telefoniche" del vecchio compagno di banco Limonati (Giovanni Storti) viene tentato da alcuni "loschi figuri" (un emissario del racket e un aggressivo neofascista interpretati da un istironico Pino Quartullo), che lo spingono a rinnegare i proprio ideali per poter conservare l’appartamento, mentre il fantasma del padre (Pier Luigi Bersani), lo sprona a non venire meno ai propri principi, in un crescendo che lo porta a venire aggredito e malmenato a più riprese, mentre non riesce più a distinguere i vari "tentatori" che hanno tutti un’inquietante somiglianza.