Davide Enia, nel suo "Autoritratto" le ferite di una generazione alle prese con Cosa Nostra

Intrecciando cunto (racconto - ndr) e parole, corpo e dialetto, "gli strumenti che il vocabolario teatrale ha costruito nella mia Palermo", Enia esplora quella che definisce la nevrosi dei suoi concittadini nei confronti della criminalità organizzata: "Per diverse ragioni, da noi la mafia è stata minimizzata, sottostimata, banalizzata, rimossa o, al contrario, mitizzata. Ovvero: non è mai stata affrontata per quello che è. Affrontare per davvero Cosa Nostra - spiega Davide Enia - significa iniziare un processo di autoanalisi. Non volere quindi capire in assoluto la mafia in sé, quanto cercare di comprendere la mafia in me". Lo spettacolo racconta i continui incontri con Cosa Nostra: i cadaveri incontrati per strada, le persone conosciute uccise dalla mafia, le bombe in città, l'apparizione del male, alla quale l’artista risponde con "un lavoro che è una tragedia, un'orazione civile, una interrogazione linguistica, un processo di autoanalisi personale e condiviso. Un autoritratto al contempo intimo e collettivo".