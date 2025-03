"Approfondimento di uno studio, Ballarini, che apparteneva a la trilogia degli occhiali, 'Il tango delle capinere" è il componimento di un mosaico dei ricordi che rende sopportabile la solitudine di chi disgraziatamente sopravvive all’altro", spiega la regista.

Perché questo è ciò che succede... o non succede sul palco. C'è una vecchina, che fruga dentro un baule, per estrarne un flacone di pillole, un velo da sposa, un telecomando, tanti palloncini colorati… Sono i ricordi che la legano all'uomo che ha amato e a cui è sopravvissuta. Da un altro baule arriva la musica di un carillon. Compare un uomo anziano che indossa un vecchio abito da cerimonia liso dal tempo.

E i ricordi prendono vita, mentre i due innamorati, interpretati da Manuela Lo Sicco (premio Ubu 2021 per il suo ruolo in "Misericordia") e Sabino Civilleri, "ballano" a ritroso la loro storia d'amore lunga una vita, rinnovandola tra comicità e sofferenza, tra incanto e disincanto, tra conquiste e difficoltà. Sulle note di vecchie canzoni, i due amanti festeggiano l’arrivo del nuovo anno, avvolti dalla voce di Mina, di Tenco e di un’infinità di altre canzoni indimenticabili ripercorrono i momenti più importanti di una vita intera. E ricordando, si ritrovano.

La loro quotidianità è fatta del chiasso di una tv accesa sulla finale del mondiale 1982, di piccoli litigi, atti di amore a due, a tre quando arriva il figlio. Coriandoli, palloncini, un pacchetto regalo, una bottiglia di spumante, l’abito da sposa, un carillon… A fine spettacolo tutta la loro vita è lì, buttata a terra, fino a quando non rimane più niente da riesumare.