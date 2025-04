Emanuele Aldrovandi torna in scena con "Scusate se non siamo morti in mare"

Lo spettacolo è firmato dal pluripremiato drammaturgo e regista emiliano Emanuele Aldrovandi, già ospite al LAC con "Isabel Green", "Farfalle", "L’estinzione della razza umana" nonché autore dell’adattamento della produzione "La bottega del caffè", e vede in scena Mirko D’Urso, direttore artistico della Compagnia MAT insieme a Tomas Leardini, Luca Mammoli e Sara Manzoni. "'Scusate se non siamo morti in mare' parte da un assunto opposto, non è realistico, non ha un approccio politico “diretto” e non tocca corde di emotività legate al presente. A tutti gli effetti direi che parla d’altro, di un’altra emigrazione, di altre dinamiche e di un altro tema, che credo abbia più a che fare con il rapporto fra il tempo che scorre e l’immagine che riusciamo ad avere di noi stessi, come animali relazionali, all’interno di questo continuo mutamento naturale. Come regista ho scelto quindi di spingere questo allontanamento dalla realtà ancora più in là, verso il surreale e l’archetipico, sottolineando con la scenografia rotante lo scorrere del tempo e suddividendo l’azione scenica in inquadrature cinematografiche oblique, in cui lo spettatore dovrebbe essere portato a sentirsi sbilanciato, non solo visivamente ma anche rispetto al giudizio sociale e morale di ciò che vede. Credo perciò che la sfida di riuscire a equilibrare una recitazione realistica all’interno di un impianto scenico simbolico, che accomuna questo spettacolo agli ultimi lavori che ho portato in scena, assuma in quest’occasione anche un senso meta-storico", racconta l'autore e regista.