Emanuele Aldrovandi racconta a teatro come diventare ricchi e famosi da un momento all’altro

Come spesso accade nelle sue opere il contesto è quello contemporaneo: la volontà di emanciparsi da una condizione di infelicità passa in questo caso attraverso i social perché nel mondo in cui viviamo sono spesso considerati lo strumento più immediato per far prendere vita magicamente a desideri e paure, utilizzati per la promozione aziendale, culturale e sociale. E a pensarla così è anche Marta, interpretata da Serena De Siena che tenta di costringere Chiara (Silvia Valsesia), madre della compagna d'asilo di sua figlia, a promuovere attraverso i social le opere della bambina, utilizzando il suo “ambientalismo” e il suo “essere donna” come grimaldelli per ottenere più visibilità, perché anche le battaglie sociali possono essere sfruttate all’interno di dinamiche di auto-affermazione. Si dibatte di realizzazioni personali e futili illusioni, partite a scacchi e arte concettuale, aspettative distorte e incapacità di appassionarsi concretamente alle cose. La situazione degenererà in una spirale sempre più vorticosa che porterà al successo come anche alla rovina.