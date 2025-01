Al Teatro Elfo Puccini "La morte ovvero il pranzo della domenica": il tabù della nostra cultura secondo Dammaco/Balivo

In scena Serena Balivo, già Premio Ubu come migliore attrice under35 e Premio Ivo Chiesa, dà corpo e voce a una donna non più giovane che ogni domenica va a pranzo dai suoi genitori ultranovantenni, forse i veri protagonisti del delicato e umoristico testo di Mariano Dammacco, già Premio Ubu come migliore novità drammaturgica per "Spezzato è il cuore della bellezza".