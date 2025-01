Paolo Ruffini è un "Babysitter" improvvisato a teatro: un viaggio nella libertà e fantasia dei bambini

Per il teatro abbiamo trovato questa formula: io che voglio fare un grande one man show e stand up e dei bambini me lo boicottano e me lo interrompono. Io volevo fare uno spettacolo stra scorretto e cattivo e invece i bambini mi costringono alla leggerezza, alla meraviglia e alla scoperta dell'infanzia con delle riflessioni tutte loro. La sotto trama dello spettacolo è una mamma che ha un allarme in casa e quindi ha lasciato i loro figli in teatro da me e sta per andare a sistemare questo problema. Il tempo in cui lei torna a casa e poi ritorna a teatro a prendere i bambini e il tempo di questo babysitteraggio forzato ed esattamente il tempo dello spettacolo