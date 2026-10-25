Pandolfi, che ha avuto dei figli da relazioni diverse - il primo nel 2006 dal cantautore Roberto Angelini, il secondo nel 2016 dal produttore Marco De Angelis, suo attuale compagno - , ha dichiarato che dal suo punto di vista si può parlare di famiglia "dove c'è amore, qualunque sia la sua forma". Accanto al modello tradizionale ne sono arrivati anche molti altri: "Due persone dello stesso sesso, felici di crescere figli. Due sorelle o due fratelli che convivono con cani e gatti. Anzi, è importante non averlo più, un modello rigido, soffocante, perché spesso è proprio lì che si nasconde la violenza". Secondo l'attrice, la parvenza di "normalità" può essere una trappola insidiosa, perché a volte può nascondere un uomo incapace di accettare i cambiamenti e pronto a uccidere la compagna o la moglie intenzionata a lasciarlo. "Certe belle maschere mi spaventano", ha concluso l'attrice.