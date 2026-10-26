Tom Rhys Harries, ecco il nuovo supereroe a Gotham City

"Clayface" usa il body horror per esplorare il rapporto con il proprio corpo, l'ossessione per l'apparenza e il bisogno di riconoscimento. "Matt cerca la propria identità attraverso forze esterne, che siano Caitlyn, la vendetta o il tentativo di recuperare la carriera. Credo sia qualcosa che ci riguarda tutti: a un certo punto della vita cerchiamo conferme al di fuori di noi stessi. Vogliamo che siano gli altri a definire chi siamo", osserva Ackie nell'intervista all'ANSA. Per Watkins, il cuore del film è la tragedia umana nascosta sotto le deformazioni mostruose del volto angelico del divo e del suo corpo.