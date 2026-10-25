La seconda carriera (in ascesa) di Dua Lipa: curatrice di un festival letterario, intervista Zadie Smith

Dua Lipa a Portofino per un addio al nubilato tra amiche: le foto
© Instagram | Dua Lipa a Portofino con le amiche
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Tutto esaurito al Southbank Centre di Londra, dove la Dua Lipa, curatrice quest’anno del London Literature Festival, ha intervistato la scrittrice Zadie Smith sul libro che l’ha lanciata, "White Teeth". Dua Lipa è da molti anni che affianca la carriera artistica al suo interesse, sempre più vivo, per la divulgazione dei libri e della letteratura. Nel 2022 ha fondato il Service95 Book Club, una podcast e una newsletter in cui ogni mese la cantante sceglie un libro e intervista l'autrice o l'autore. Interviste che si svolgono spesso in video chiamata e che si concludono con le riflessioni di Dua Lipa su quello che ha provato o immaginato leggendo quel libro. Un format così di successo che ha portato il Guardian a chiedersi: “Dua Lipa è la miglior intervistatrice a tema libri? E con la curatela del London Literature Festival, Lipa ha aggiunto un altro tassello alla sua carriera da book influencer.
Dua Lipa ha parlato del romanzo d’esordio di Smith, "White Teeth", pubblicato nel 2000 e ambientato principalmente negli ultimi tre decenni del XX secolo. Alla domanda della cantante su come siano cambiati gli atteggiamenti nei confronti del multiculturalismo rispetto agli anni ’80 e ’90, Smith ha sottolineato l’aumento delle disuguaglianze e della disoccupazione. "Quando vivi in una casa sostanzialmente dignitosa, quando ti fai male e sai che puoi andare in ospedale ed essere curato proprio come il ragazzo ricco che abita in fondo alla strada, allora le differenze diventano, sì a volte fastidiose, ma non vitali", ha affermato l'autrice. "Ora, invece, sono vitali. Quando non riesci a trovare un lavoro, quando non c’è una casa, quando le scuole cadono a pezzi, quando gli ospedali cadono a pezzi, allora sì che sembra una questione vitale".
Le due donne hanno anche parlato di molte cose che le accomunano. Il successo arrivato quando erano molto giovani: 24 anni per la scrittrice, 21 per la cantante con "New Rules". E le origini multiculturali. Dua Lipa è britannica ma di etnia kosovaro-albanese. Il padre Dukagjin Lipa è figlio dello storico Seit Lipa. Zadie Smith, celebrata come una delle autrici inglesi di maggior successo, è nata a Londra da madre giamaicana, Yvonne Bailey, emigrata in Gran Bretagna nel 1969, e da padre inglese, Harvey Smith, che aveva 30 anni più della moglie.
Il festival letterario di Londra si svolgerà fino al 1° novembre, con relatori selezionati da Lipa tra cui Patti Smith, Malorie Blackman e Hisham Matar.
© Instagram | Dua Lipa a Portofino con le amiche
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