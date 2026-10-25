La seconda carriera (in ascesa) di Dua Lipa: curatrice di un festival letterario, intervista Zadie Smith

Tutto esaurito al Southbank Centre di Londra, dove la Dua Lipa, curatrice quest’anno del London Literature Festival, ha intervistato la scrittrice Zadie Smith sul libro che l’ha lanciata, "White Teeth". Dua Lipa è da molti anni che affianca la carriera artistica al suo interesse, sempre più vivo, per la divulgazione dei libri e della letteratura. Nel 2022 ha fondato il Service95 Book Club, una podcast e una newsletter in cui ogni mese la cantante sceglie un libro e intervista l'autrice o l'autore. Interviste che si svolgono spesso in video chiamata e che si concludono con le riflessioni di Dua Lipa su quello che ha provato o immaginato leggendo quel libro. Un format così di successo che ha portato il Guardian a chiedersi: “Dua Lipa è la miglior intervistatrice a tema libri? E con la curatela del London Literature Festival, Lipa ha aggiunto un altro tassello alla sua carriera da book influencer.