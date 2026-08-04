L'Italia si conferma ancora una volta una delle mete preferite dalle star internazionali. Tra gli ospiti più ammirati dell'estate 2026 ci sono Justin Bieber e Hailey Bieber, che hanno trasformato il loro soggiorno in Sicilia in una fuga romantica tra mare, relax e momenti lontani dai riflettori. Dopo la partecipazione al Google Camp 2026, il cantante canadese e la moglie hanno deciso di prolungare la permanenza nel nostro Paese, scegliendo alcune delle località più esclusive dell'isola.