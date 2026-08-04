© Instagram | La vacanza in Sicilia di Hailey Bieber
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L'Italia si conferma ancora una volta una delle mete preferite dalle star internazionali. Tra gli ospiti più ammirati dell'estate 2026 ci sono Justin Bieber e Hailey Bieber, che hanno trasformato il loro soggiorno in Sicilia in una fuga romantica tra mare, relax e momenti lontani dai riflettori. Dopo la partecipazione al Google Camp 2026, il cantante canadese e la moglie hanno deciso di prolungare la permanenza nel nostro Paese, scegliendo alcune delle località più esclusive dell'isola.
Il viaggio della coppia è iniziato a Sciacca, dove Justin e Hailey hanno preso parte al Google Camp 2026, l'appuntamento organizzato ogni anno da Google al Verdura Resort. Dal 2014 il summit riunisce in Sicilia alcune delle personalità più influenti nei settori della tecnologia, dell'intrattenimento, della finanza e dell'imprenditoria internazionale.
L'evento non rappresenta soltanto un momento di confronto professionale, ma anche un'occasione di incontro in un ambiente riservato, tra tavole rotonde, cene curate da chef stellati, attività sportive e partite di golf. Durante la permanenza nella struttura di Sciacca, però, Justin e Hailey hanno trovato anche il tempo per dedicarsi alla loro vita privata.
Il cantante ha condiviso sui social diversi momenti della quotidianità trascorsa con la moglie, mostrando immagini di partite a golf, gite in barca, sfide a ping pong e altre attività vissute in un clima di serenità. Un modo per raccontare ai fan una fase più intima e rilassata del loro soggiorno italiano.
Terminati gli impegni legati al Google Camp, la coppia ha lasciato la costa siciliana per dirigersi verso le Isole Eolie a bordo di uno yacht, scegliendo Panarea come seconda tappa della loro vacanza.
L'isola, da decenni una delle destinazioni più amate dal mondo dello spettacolo internazionale, ha offerto ai due un ambiente ideale per staccare dagli impegni pubblici. Tra bagni in mare, escursioni in barca e passeggiate, Justin e Hailey si sono concessi giornate all'insegna della tranquillità e della complicità.
Proprio a Panarea, però, la loro presenza non è passata inosservata. La coppia è stata accolta con grande entusiasmo da residenti e turisti, che hanno mostrato tutto il loro affetto nei confronti dei due artisti.
Uno degli episodi che ha maggiormente attirato l'attenzione è stato l'avvistamento di Justin e Hailey all'interno di un piccolo supermercato dell'isola. Il cantante, accompagnato dalla moglie, è apparso mentre faceva acquisti in modo assolutamente normale, senza particolari misure di protezione o formalità.
Una scena quotidiana che ha colpito proprio per la sua semplicità e che ha contribuito ad alimentare l'entusiasmo dei fan presenti. La scelta della Sicilia da parte dei Bieber conferma inoltre il crescente fascino internazionale della regione, sempre più spesso scelta da celebrità e produzioni cinematografiche.
Negli ultimi mesi l'isola ha infatti ospitato numerosi personaggi famosi, dal matrimonio tra Dua Lipa e Callum Turner fino alle riprese di Odissea, il nuovo film diretto da Christopher Nolan.
La presenza di Justin e Hailey Bieber si inserisce in un'estate particolarmente ricca di vip in Sicilia. Tra gli avvistamenti recenti figurano anche Ivanka Trump a Taormina e Bill e Hillary Clinton alle Isole Eolie, confermando il ruolo sempre più centrale dell'isola nelle rotte del turismo di lusso internazionale.
La Sicilia è diventata così uno dei luoghi simbolo dell'estate del jet set, grazie alla combinazione di paesaggi, riservatezza e località esclusive capaci di attirare celebrità da tutto il mondo.
La vacanza italiana di Justin e Hailey potrebbe però non essere ancora terminata. Secondo alcune indiscrezioni, dopo il soggiorno a Panarea la coppia sarebbe pronta a spostarsi verso la Sardegna nei prossimi giorni.
Un itinerario che ricorderebbe quello seguito già durante l'estate precedente, confermando il legame sempre più forte dei due con le destinazioni italiane più apprezzate dal turismo internazionale.
© Instagram | Hailey Bieber nella nuova campagna per il brand di intimo Skims di cui è fondatrice Kim Kardashian (foto di Mert Alas da Instagram)
© Instagram | Hailey Bieber nella nuova campagna per il brand di intimo Skims di cui è fondatrice Kim Kardashian (foto di Mert Alas da Instagram)