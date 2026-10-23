Gabriele Salvatores alle prese con un nuovo film: iniziate le riprese de "La Variante di Luneburg"

"È la storia di un duello che dura più di quarant'anni e che i due avversari combattono sul campo di battaglia di una scacchiera. Gli scacchi! Lo sport più violento che esista e, forse, il meno cinematografico. Una bella sfida che mi è piaciuto raccogliere. La dimensione violenta, magica, esoterica e misteriosa degli scacchi, quella sì che è cinematografica! Maurensig sognava un film di penombre, di buio e di fuoco, avvincente e crudele. Spero di poterlo accontentare…", spiega il regista.