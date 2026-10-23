Set a Trieste

Gabriele Salvatores alle prese con un nuovo film: iniziate le riprese de "La Variante di Luneburg"

Primo ciak per il film con protagonista Toni Servillo: un noir ambientato nel mondo degli scacchi

23 Ott 2026 - 13:31
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 Toni Servillo © IPA

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Sono iniziate a Trieste le riprese di La Variante di Lüneburg, il nuovo film scritto e diretto dal Premio Oscar Gabriele Salvatores, noir ambientato nel mondo degli scacchi tratto dall'omonimo romanzo di Paolo Maurensig. Nel cast, Toni Servillo, Sebastian Koch, Damian Hardung, Eduardo Scarpetta, Thomas Prenn.

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"È la storia di un duello che dura più di quarant'anni e che i due avversari combattono sul campo di battaglia di una scacchiera. Gli scacchi! Lo sport più violento che esista e, forse, il meno cinematografico. Una bella sfida che mi è piaciuto raccogliere. La dimensione violenta, magica, esoterica e misteriosa degli scacchi, quella sì che è cinematografica! Maurensig sognava un film di penombre, di buio e di fuoco, avvincente e crudele. Spero di poterlo accontentare…", spiega il regista.

Toni Servillo con Ficarra e Picone in "L'abbaglio": guarda gli scatti

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