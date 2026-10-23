Gabriele Salvatores alle prese con un nuovo film: iniziate le riprese de "La Variante di Luneburg"

Toni Servillo con Ficarra e Picone in "L'abbaglio": guarda gli scatti
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Sono iniziate a Trieste le riprese di La Variante di Lüneburg, il nuovo film scritto e diretto dal Premio Oscar Gabriele Salvatores, noir ambientato nel mondo degli scacchi tratto dall'omonimo romanzo di Paolo Maurensig. Nel cast, Toni Servillo, Sebastian Koch, Damian Hardung, Eduardo Scarpetta, Thomas Prenn.
"È la storia di un duello che dura più di quarant'anni e che i due avversari combattono sul campo di battaglia di una scacchiera. Gli scacchi! Lo sport più violento che esista e, forse, il meno cinematografico. Una bella sfida che mi è piaciuto raccogliere. La dimensione violenta, magica, esoterica e misteriosa degli scacchi, quella sì che è cinematografica! Maurensig sognava un film di penombre, di buio e di fuoco, avvincente e crudele. Spero di poterlo accontentare…", spiega il regista.
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