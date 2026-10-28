Nella sua vita sentimentale ha avuto al suo fianco diversi colleghi, sul set "Fiordi d'acciaio" ha conosciuto Dylan McDermott. Con Kiefer Sutherland è stata a un passo dall'altare: i due dovevano sposarsi nel 1991 ma solo tre giorni prima del fatidico sì Julia ha annullato le nozze. Poco dopo volò in Irlanda insieme a Jason Patric che è stato il suo successivo compagno. Nel 1996 ha avuto una frequentazione con l'attore di "Friends" Mathew Perry, i due si sono conosciuti proprio sul set della sit-com quando l'attrice ha partecipato come guest-star all'episodio. Roberts e Perry hanno iniziato a frequentarsi dopo un corteggiamento fatto di fax e messaggi, ma Matthew Perry decise di interrompere la storia perché sentiva che la pressione di stare con una grande star fosse troppo per lui. Nel 1993 ha sposato il cantante country Lyle Lovett, con cui si è separata dopo pochi mesi. Dal 1997 al 2001 è stata impegnata con l'attore Benjamin Bratt. Nel 2002 ha trovato l'amore con il cameraman Daniel Moder, il suo attuale marito. La coppia ha avuto tre figli: i gemelli Hazel Patricia e Phinnaeus Walter, nati il 28 novembre 200 , e Henry, nato il 18 giugno 2007.