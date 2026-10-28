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L'attrice, regina delle commedie romantiche anni '90, compie 59 anni e ancora oggi resta una delle attrici più apprezzate e pagate di Hollywood
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È la regina delle commedie romantiche, i suoi film hanno fatto sognare ed emozionare le persone di tutto il mondo. Nell'immaginario collettivo è la rossa Vivian che in "Pretty Woman" fa capitolare il miliardario senza scrupoli Edward Lewis (Richard Gere). Julia Roberts compie 59 anni e a oggi resta una delle attrici più apprezzate e pagate di Hollywood.
Julia Roberts è nata il 28 ottobre 1967 in Georgia, a Smyrna, un sobborgo di Atlanta. L'attrice ha origini inglesi, scozzesi, irlandesi, gallesi, tedesche e svedesi. Non è l'unica a recitare in famiglia: il fratello maggiore Eric ("A 30 secondi dalla fine") è un attore di successo, vincitore di due Golden Globe e un Premio Oscar. La figlia di Eric, Emma, anch'essa è un'attrice, una delle più promettenti della sua generazione, e anche la sorella Lisa ha avuto dei ruoli in alcune commedie romantiche.
I genitori di Julia si sono incontrati mentre si esibivano in produzioni teatrali per le forze armate e insegnavano recitazione ai bambini. I due si sono separati quando Julia ha solo quattro anni e la madre si è risposata con un uomo violento, una presenza che la futura attrice detestava. Il padre di Julia è morto per un cancro quando la figlia aveva 10 anni. Il suo sogno da bambina era diventare veterinaria, dopo il diploma si è iscritta alla facoltà di giornalismo senza terminare gli studi.
La giovane Julia, vedendo che suo fratello Eric stava avviando la sua carriera ad Hollywood, ha deciso di seguire le sue orme e il suo primo ruolo è stato nella serie tv "Crime Story". Il primo film in cui ottiene un discreto successo è "Mystic Pizza", ma i primi riconoscimenti ufficiali arrivano con la pellicola "Fiori d'acciaio", per cui ottiene un Golden Globe e una nomination come "Miglior attrice non protagonista".
La notorietà a livello globale gliela porta "Pretty Woman" - la commedia romantica per eccellenza - e durante gli anni '90 interpreta la protagonista di commedie di successo come "Notting Hill", "Il matrimonio del mio migliore amico", "Hook Capitano Uncino", solo per citarne alcuni.
Nel 1999 Julia prende parte al cast di "Erin Brockovich - Forte come la verità", la sua interpretazione viene accolta positivamente sia dalla critica che dal pubblico e per questo ruolo ottiene il Premio Oscar come "Miglior attrice protagonista", ma anche il Golden Globe, il BAFTA e il premio SAG Award, diventando la prima donna a vincere contemporaneamente tutti e quattro i più prestigiosi premi che un attore può ricevere con un solo film. Oltre i premi, la Roberts ha avuto un ingaggio da record: è stata la prima attrice nella storia di Hollywood a percepire un compenso di 20 milioni di dollari per un singolo ruolo.
Negli anni 2000 Julia Roberts ha preso parte a progetti in cui credeva veramente, diventando una presenza meno fissa nei film di Hollywood. "Mona Lisa Smile", "Ocean Eleven's" "Mangia Prega Ama", sono solo alcuni esempi. Nel contempo ha portato avanti il ruolo di testimonial per importanti brand e la sua attività filantropica a sostegno di UNICEF e altre organizzazioni di beneficenza.
Nella sua vita sentimentale ha avuto al suo fianco diversi colleghi, sul set "Fiordi d'acciaio" ha conosciuto Dylan McDermott. Con Kiefer Sutherland è stata a un passo dall'altare: i due dovevano sposarsi nel 1991 ma solo tre giorni prima del fatidico sì Julia ha annullato le nozze. Poco dopo volò in Irlanda insieme a Jason Patric che è stato il suo successivo compagno. Nel 1996 ha avuto una frequentazione con l'attore di "Friends" Mathew Perry, i due si sono conosciuti proprio sul set della sit-com quando l'attrice ha partecipato come guest-star all'episodio. Roberts e Perry hanno iniziato a frequentarsi dopo un corteggiamento fatto di fax e messaggi, ma Matthew Perry decise di interrompere la storia perché sentiva che la pressione di stare con una grande star fosse troppo per lui. Nel 1993 ha sposato il cantante country Lyle Lovett, con cui si è separata dopo pochi mesi. Dal 1997 al 2001 è stata impegnata con l'attore Benjamin Bratt. Nel 2002 ha trovato l'amore con il cameraman Daniel Moder, il suo attuale marito. La coppia ha avuto tre figli: i gemelli Hazel Patricia e Phinnaeus Walter, nati il 28 novembre 200 , e Henry, nato il 18 giugno 2007.
Non puoi pensare a Julia Roberts senza pensare al suo sorriso smagliante, una sorta di marchio di fabbrica che la contraddistingue. I rumors vogliono che l'attrice abbia fatto assicurare la sua dentatura per 30 milioni di dollari. Nel 2004, un team di archeologi ha scoperto i resti di una donna vissuta 9mila anni fa, gli studiosi hanno deciso di chiamare il fossile "Julia Roberts" per via del fatto che le arcate dentarie erano eccezionalmente conservate.
Una passione dell'attrice è lavorare a maglia, tra una ripresa e l'altra non è difficile notare Julia sferruzzare, un gesto che la aiuta a scaricare lo stress nei momenti di pausa, come dichiarato dalla stessa star. Julia Roberts è naturalmente mancina, tuttavia, per il ruolo in "Erin Brockovich" ha dovuto imparare a usare la destra per mantenere la fedeltà al personaggio realmente esistito.