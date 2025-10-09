Logo Tgcom24
nuovo capitolo

George Clooney conferma "Ocean's 14": "Al via le riprese tra qualche mese"

L'attore ha dichiarato che la Warner Bros. ha approvato il budget del film

09 Ott 2025 - 18:42
© IPA

© IPA

Il progetto di "Ocean's 14" è in dirittura d'arrivo. Dopo i rumors circolati nei mesi scorsi, ora lo ha confermato anche George Clooney in un'intervista rilasciata a "E! News". L'attore ha infatti svelato che il budget produttivo è stato approvato dalla Warner Bros. e che le riprese potrebbero iniziare l'anno prossimo.

  Il divo di Hollywood, che nella saga interpreta il carismatico ladro Danny Ocean, ha aggiunto che il team si è già messo al lavoro per organizzare il progetto: "Stiamo cercando di fissare una data di inizio. Probabilmente inizieremo tra circa nove o dieci mesi". A quanto riporta "Variety" nel nuovo capitolo potrebbero tornare alcune star del franchise originale, tra cui Julia Roberts, Brad Pitt, Matt Damon e Don Cheadle. "Sì, con Brad, Matt, Don e Julia. Ho cenato ieri sera con Julia. Siamo ancora tutti molto amici. Quindi, l'opportunità di lavorare insieme sarebbe divertente", ha ammesso Clooney. Non è la prima volta che l'attore accarezza l'idea di tornare a vestire i panni dell'abile ladro di lusso. Nel 2023 aveva infatti fatto sapere che era pronta "un'ottima sceneggiatura per un altro Ocean's. Potremmo finire per farne un altro. È davvero un'ottima sceneggiatura".

Saga di successo, tra prequel e spin-off

 La trilogia originale di "Ocean's", diretta da Steven Soderbergh, è iniziata nel 2001 con "Ocean's Eleven," che ha riscosso un grande successo sia di critica sia commerciale, incassando oltre 450 milioni di dollari a livello globale. Sono poi arrivati "Ocean's Twelve" nel 2004 (362 milioni di dollari) e "Ocean's Thirteen" nel 2007 (311 milioni di dollari). Nel 2018 è inoltre uscito lo spin-off "Ocean's 8", con Sandra Bullock nei panni della sorella di Danny Ocean. Nel cast, quasi tutto femminile, anche Cate Blanchett, Rihanna, Helena Bonham Carter, Sarah Paulson, Awkwafina, Mindy Kaling e Anne Hathaway. E' inoltre in cantiere un prequel della saga, che dovrebbe vedere in azione la coppia formata da Margot Robbie e Ryan Gosling. Per ora non sono stati diffusi dettagli sulla storia, che dovrebbe essere ambientata nell’Europa degli anni 60.

