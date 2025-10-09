Il divo di Hollywood, che nella saga interpreta il carismatico ladro Danny Ocean, ha aggiunto che il team si è già messo al lavoro per organizzare il progetto: "Stiamo cercando di fissare una data di inizio. Probabilmente inizieremo tra circa nove o dieci mesi". A quanto riporta "Variety" nel nuovo capitolo potrebbero tornare alcune star del franchise originale, tra cui Julia Roberts, Brad Pitt, Matt Damon e Don Cheadle. "Sì, con Brad, Matt, Don e Julia. Ho cenato ieri sera con Julia. Siamo ancora tutti molto amici. Quindi, l'opportunità di lavorare insieme sarebbe divertente", ha ammesso Clooney. Non è la prima volta che l'attore accarezza l'idea di tornare a vestire i panni dell'abile ladro di lusso. Nel 2023 aveva infatti fatto sapere che era pronta "un'ottima sceneggiatura per un altro Ocean's. Potremmo finire per farne un altro. È davvero un'ottima sceneggiatura".