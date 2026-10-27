L'attrice britannica Sophie Turner, 30 anni, ha sorpreso tutti con il nuovo look alla cerimonia del Pallone d'Oro. L’interprete del prossimo Tomb Raider è bionda naturale e negli ultimi anni ha sfoggiato un rosso ramato, sia per interpretare il celebre ruolo di Sansa Stark nella serie televisiva "Il trono di Spade" che nella saga di "X-Men". La Turner si è presentata in total black.
Il look di Sophie Turner
Al London Palladium, teatro di Londra dove si svolge la cerimonia del Pallone d'Oro, l'attrice 30enne si è presentata con un completo giacca doppiopetto con maxi bottoni aderente e lunga sui fianchi, e pantaloni a sigaretta di colore nero. Ai piedi delle particolari pump nere accollate con tacco effetto legno degradè, e una sottile collana al collo. Ma ciò che ha colpito gli ospiti e i fotografi della serata sono stati i capelli: lunghi e mossi di un colore castano scuro, quasi corvino, in pendant con il completo.
L'attrice sul palco
Sophie Turner ha affiancato l'ex calciatore inglese Alan Shearer, 56 anni, per la presentazione dei premi ai migliori marcatori. La serata ha visto vincitori l'attaccante del Bayern Monaco Harry Kane, 33 anni, e la spagnola Alexia Putellas, giocatrice del London City Lionesses. Tra gli ospiti famosi anche star del cinema e della musica come la cantautrice Jorja Smith e il cantante Burna Boy.
La carriera dell'attrice
Turner è conosciuta al grande pubblico principalmente per il ruolo di Sansa Stark all'interno di una delle serie televisive più amate degli ultimi anni: "Il Trono di Spade". Un personaggio che l'ha portata a un periodo di depressione e lontananza dalle scene, a causa delle critiche ricevute dai telespettatori. Al cinema è stata la protagonista di "Another Me", un thriller con Jonathan Rhys Meyers. Nel 2014 ha affiancato Samuel L. Jackson e Jessica Alba in "Barely Lethal - 16 anni e spia".
Per Sophie Turner il ruolo di Lara Croft rappresenta una grande opportunità, come era stato per Angelina Jolie nel 2001. Infatti, la parte dell'archeologa esperta in arti marziali ha reso la Jolie una star globale, oltre che sex symbol indiscussa. Durante le riprese della pellicola la Turner si è infortunata sul set e la produzione ha dovuto interrompere le riprese.
Vita privata
Sophie Turner è mamma di due figlie, nate rispettivamente nel 2020 e 2022 dall'unione con Joe Jonas, frontman dei Jonas Brothers e DNCE. La coppia si è sposata a Las Vegas nel 2019 e si è separata a settembre del 2023. Da ottobre 2023 ad aprile 2025 Sophie ha avuto una relazione con l'aristocratico inglese Peregrine Pearson.