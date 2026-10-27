Al London Palladium, teatro di Londra dove si svolge la cerimonia del Pallone d'Oro, l'attrice 30enne si è presentata con un completo giacca doppiopetto con maxi bottoni aderente e lunga sui fianchi, e pantaloni a sigaretta di colore nero. Ai piedi delle particolari pump nere accollate con tacco effetto legno degradè, e una sottile collana al collo. Ma ciò che ha colpito gli ospiti e i fotografi della serata sono stati i capelli: lunghi e mossi di un colore castano scuro, quasi corvino, in pendant con il completo.