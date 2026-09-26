Swift non ha chiarito a chi siano ispirati i personaggi di Patient Zero, ma il popolo del web ha già iniziato a cercare collegamenti con alcune delle sue vecchie relazioni. Tra le ipotesi circolate c'è quella che coinvolge Joe Jonas, con cui Swift ebbe una relazione nel 2008, e l'attrice Sophie Turner, ex moglie del cantante dei Jonas Brothers e persona con cui Swift aveva mostrato vicinanza dopo la separazione della coppia. Non ci sono però conferme da parte della cantante e proprio questa ambiguità rende il brano ancora più interessante: Patient Zero può essere ascoltato come una storia personale oppure come un racconto volutamente aperto, nel quale ogni ascoltatrice può riconoscere una situazione vissuta.