"Game of Thrones", Lena Headey (la regina Cersei) si è sposata in Puglia

Nozze pugliesi per la celebre attrice nota per aver interpretato la spietata regina Cersei Lannister nella iconica serie tv. Per Lena si tratta del terzo matrimonio. Alla cerimonia, per pochi intimi, erano presentie altri protagonisti de "Il Trono di Spade".

Alcune immagini del matrimonio sono state condivise poche ore dopo la cerimonia sui social e mostrano la bella attrice, che grazie alle temperature estive degli ultimi giorni in Italia, ha potuto indossare un abito bianco senza maniche, e il suo neo marito in completo blu e cappello da cowboy.

Marc Menchaca

Lena Headey

è noto per il suo film pluripremiato "This Is Where We Live" e per le sue apparizioni in divers serie tv come "Ozark", "The Sinner", "Manifest" e "The Outsider"., oltre che in "Il Trono di Spade" è apparsa anche in film come "I fratelli Grimm", "300", "Dredd", "The Purge" e "Fighting With My Family". Ha anche interpretato il ruolo principale nella serie TV di fantascienza "Terminator: The Sarah Connor Chronicles" e ha avuto un ruolo ricorrente come Amelia Hughes nella serie web animata "Infinity Train".

Lena è stata precedentemente sposata con il musicista

Peter Paul Loughran

Dan Cadan

Menchaca

Dan Cadan.

dal 2007 al 2013 e ha un figlio di 12 anni Wylie Loughran nato dal loro matrimonio. In seguito, dal 2018 al 2019, ha avuto una relazione con il regista, con il quale ha avuto una figlia, Teddy, che adesso ha 7 anni. L'attrice ha cominciato a frequentarenel 2020, quando si è trasferita negli Stati Uniti in seguito alla sua separazione dall'ex marito

Tra i prossimi impegni della Heady un thriller comico, "Svalta" che uscirà l'anno prossimo e che si svolge in Finlandia, dove le riprese cominceranno a breve. Al centro della storia una famiglia che si reca in vacanza in un’isola deserta che nasconde, però, una serie di segreti. In particolare l’isola è abitata da un serial killer che vive a piede libero e gli abitanti del posto non sembrano affatto intenzionati ad aiutare i malcapitati.

Per rallegrare i fan "Game of Thrones" dopo la controversa fine della serie, si fa sempre più strada l'ipotesi di un nuovo spin-off del drama fantasy dedicato completamente a Jon Snow, uno dei protagonisti più amati. E pare che a riprendere i panni del personaggio che ha reso una star mondiale ci sarà Kit Harington.