"House of the dragon", prime immagini della serie prequel di "Game of Thrones"

"Dèi. Re. Fuoco. Sangue. I sogni non ci hanno reso re; i draghi sì", la voce fuori campo di Matt Smith ci catapulta nell'atmosfera cupa, tra draghi e duelli di spade, della nuova serie "House of the Dragon". A due anni dalla messa in onda dell’ultima stagione di "Game of Thrones", Hbo Max ha svelato senza preavviso il primo trailer dell'attesissimo prequel che esplora le vicende della casa Targaryen. I dieci episodi arriveranno sul piccolo schermo nel 2022, ma non c'è ancora una data esatta.