Due mesi dopo il parto Sophie Turner apre l'album della gravidanza: ecco gli scatti inediti

Ha partorito i 22 luglio 2020, ma non ha mai mostrata foto della sua gravidanza sui social. Adesso, a due mesi dalla nascita della piccola Willa , la sua primogenita con Joe Jonas, Sophie Turner ha deciso finalmente di pubblicare alcuni scatti inediti di quando era incinta. E così eccola la star di "Game of Thrones" posare col pancione in bikini in piscina, mentre prende il sole e in pigiama con la sua mano e quella di papà Joe posate sul ventre.

Che la Turner abbia deciso di mostrare qualche immagine che la ritrae durante il periodo di gravidanza è davvero un fatto insolito e piacevolmente accolto dai fan della bella attrice, che deve il suo successo alla serie televisiva "Game of Thrones", dove ha interpretato il personaggio di Sansa Stark, la secondogenita di casa Stark.



L'attrice e il cantante dei Jonas Brothers hanno sempre cercato di stare lontani dai riflettori quando si è trattato della loro vita privata. I due si sono sposati a sorpresa a Las Vegas il primo maggio 2019 e si sono poi detti sì per la seconda volta in Francia in una cerimonia più in grande a fine giugno 2019.

La notizia della dolce attesa non è mai stata ufficialmente confermata e tantomeno sono apparse foto social che la confermassero. Joe Jonas e Sophie Turner sono diventati poi genitori il 22 luglio 2020, ma della bimba non è mai stato condiviso sui social nessun scatto.



Adesso la gradita sorpresa e in molti si sono chiesti se l'attrice fosse già di nuovo incinta. Niente paura, forse si tratta solo di un po' di nostalgia della dolce attesa.

