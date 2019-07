Sophie Turner e Joe Jonas vanno in terapia dopo la morte del loro cane Waldo

Lo amavano come un figlio e pochi giorni fa hanno dovuto dirgli addio. Joe Jonas e Sophie Turner hanno perso in un incidente stradale il loro amico più fidato, il piccolo Waldo, un cucciolo di Alaska Klee Kai. Stando al quotidiano online BuzzFeed i due neo-sposini erano talmente sconvolti dalla perdita da doversi recare in terapia per "elaborare il lutto".

Secondo quanto riferito alla stampa il cane si trovava al guinzaglio della dog sitter in una strada trafficata di New York e spaventato da un passante si sarebbe liberato della presa e avrebbe attraversato la strada venendo investito da un'auto in corsa, che non si è fermata. Sophie e Joe hanno denunciato alla polizia l'incidente solo qualche giorno dopo, proprio perché troppo emotivamente coinvolti e sotto shock.



La coppia aveva dato il benvenuto al cane nell'aprile 2018 dopo averlo adottato dalla stessa cucciolata dell'altro Alaskan Klee Kai, Porky: "Benvenuto nella famiglia @waldopicassojonas", aveva scritto l'attrice di “Game Of Thrones” in quel momento. Porky e Waldo avevano addirittura un profilo Instagram.



Stando a TMZ pare che il conducente del veicolo non sarà accusato penalmente della morte del cucciolo perché il cane è considerato proprietà in termini legali e il fatto è inteso solo come un incidente involontario.