Tracciando un bilancio della sua vita finora, Satta si dichiara soddisfatta: "Questi 40 anni sono stati costruiti con tante cose belle: sono una donna indipendente, ho una carriera che va avanti, seguo tanti progetti, ho una bellissima famiglia, mio figlio è ovviamente la mia felicità e ho un compagno con cui sono veramente molto serena. Non potrei chiedere più di così".