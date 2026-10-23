© Instagram @melissasatta | Melissa Satta in vacanza in Sardegna
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"Qual è il tuo segreto per restare in forma?" è una delle domande che vengono rivolte più spesso alle donne famose. Melissa Satta non fa eccezione: a 40 anni sfoggia un corpo invidiabile e naturalmente anche lei ha qualche asso nella manica per tenere il peso sotto controllo e lasciare meno spazio possibile ai segni del tempo. L'ex velina ha affrontato di recente l'argomento nel corso di un'intervista con il settimanale "Chi", durante la quale ha svelato alcuni dei suoi segreti di bellezza.
Nel corso dell'intervista con Chi, Satta ha messo ben in chiaro che ci sono dei limiti che non intende ancora oltrepassare. Tra questi ci sono i trattamenti estetici più invasivi, tra cui le iniezioni di acido ialuronico o le trasfusioni di plasma. "Mi curo e faccio ozonoterapia, magari anche flebo di vitamine o glutatione, ma non vado oltre", ha sottolineato.
Ma in cosa consistono i due trattamenti menzionati dall'ex velina? L'ozonoterapia è una pratica medica che prevede la somministrazione al paziente di una miscela gassosa composta da ossigeno medicale e ozono. Le sue proprietà antiinfiammatorie e antiossidanti permettono di stimolare la circolazione, ossigenare i tessuti e contrastare i processi di invecchiamento cellulare. Invece, le flebo di vitamine e glutatione consistono nell'infusione per via endovenosa di nutrienti essenziali e di un antiossidante che contribuisce a difendersi dagli effetti dannosi dello stress ossidativo e a rendere la pelle più luminosa.
Parlando della sua vita privata, Melissa Satta ha affermato che lei e Carlo Beretta, l'imprenditore 29enne con il quale ha una relazione dal 2024, passano molto tempo tra le mura di casa, godendosi la privacy lontano dalle luci dei riflettori. Oltre al compagno, l'ex velina dedica una parte consistente del proprio tempo libero anche al figlio Maddox (12 anni), nato dal precedente matrimonio con il calciatore Kevin-Prince Boateng (39 anni).
Tracciando un bilancio della sua vita finora, Satta si dichiara soddisfatta: "Questi 40 anni sono stati costruiti con tante cose belle: sono una donna indipendente, ho una carriera che va avanti, seguo tanti progetti, ho una bellissima famiglia, mio figlio è ovviamente la mia felicità e ho un compagno con cui sono veramente molto serena. Non potrei chiedere più di così".
Nel prossimo futuro Melissa Satta debutterà al cinema con "C14", il primo thriller mai realizzato intorno alla Sacra Sindone. Nella pellicola interpreta il ruolo dell'antagonista Lucrezia, recitando al fianco di attori del calibro di Giancarlo Giannini (84 anni), Raoul Bova (55), Francesco Arca (46) e Ludovica Martino (29). Parlando con Chi, Satta ha ammesso di non essere stata lei a proporsi per il ruolo.
"Mi hanno chiamata, dicevano che mi vedevano in questo ruolo. Ho fatto due provini e alla fine mi hanno presa", ha raccontato. Ha poi aggiunto che gli attori più esperti si sono fatti in quattro per aiutarla al vivere al meglio questa nuova esperienza.
© Instagram | Le vacanze di Melissa Satta in Sardegna
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