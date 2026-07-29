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Melissa Satta e Thais Wiggers, la reunion delle ex Veline a Porto Cervo

A oltre vent'anni dal debutto a "Striscia la Notizia", le due showgirl si ritrovano in Sardegna e celebrano sui social il loro legame

29 Lug 2026 - 15:35
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 Melissa Satta e Thais Wiggers in Sardegna © Instagram @thaiswiggersofficial

 Melissa Satta e Thais Wiggers in Sardegna © Instagram @thaiswiggersofficial

Melissa Satta e Thais Wiggers tornano insieme, questa volta lontano dal bancone di "Striscia la Notizia". Le due ex Veline si sono ritrovate a Porto Cervo, nel cuore della Costa Smeralda, e hanno immortalato il momento con una foto davanti al mare. A pubblicarla è stata la modella brasiliana, che ha scritto: "Ed ecco le…", lasciando che fossero i fan a completare la frase.

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Nello scatto Melissa indossa un bikini nero e un paio di shorts di jeans, mentre Thais ha scelto un costume bianco. Occhiali da sole, sorrisi e le rocce della costa sarda sullo sfondo: uno scatto in vacanza che ha subito risvegliato i ricordi del pubblico. Wiggers ha accompagnato il post con gli hashtag "veline", "amiche" e "amicizia nel tempo".

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Dal bancone di "Striscia" alla Costa Smeralda

 Melissa Satta e Thais Wiggers hanno condiviso il bancone del tg satirico di Antonio Ricci dal 2005 al gennaio 2008, formando una delle coppie di Veline più ricordate degli anni Duemila. Melissa era la mora, Thais la bionda: insieme sono diventate due dei volti più popolari del programma di Canale 5. L’esperienza di Wiggers a "Striscia la Notizia" si era conclusa durante la gravidanza della figlia Julia, nata nel 2008 dalla relazione con Teo Mammucari. Satta aveva invece continuato il proprio percorso nel mondo dello spettacolo, dividendosi tra televisione, moda e conduzione. 

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La vita delle due ex veline oggi

 Melissa Satta è legata a Carlo Gussalli Beretta. Ospite di "Verissimo", aveva raccontato di aver trovato nel compagno una persona capace di sostenerla e di rispettare il suo ruolo di mamma di Maddox, nato dalla relazione con Kevin-Prince Boateng. La showgirl non aveva escluso né le nozze né la possibilità di avere un altro figlio: "Questa volta spero che sia per sempre", aveva confessato.

Anche Thais Wiggers ha ritrovato la serenità sentimentale, pur ammettendo di non essere stata sempre fortunata: "Continuo a cercare il per sempre. Non mi sono mai sposata, sarebbe una bellissima cosa". La showgirl ha invece escluso una seconda maternità: "Figli no, basta. Mia figlia ha 17 anni e io mi godo la mia libertà".

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Un’amicizia rimasta nel tempo

 A oltre vent'anni dal loro debutto, la foto conferma che il rapporto nato dietro le quinte di "Striscia la Notizia" è rimasto vivo anche lontano dalle telecamere. Nessuna celebrazione ufficiale o studiata operazione nostalgia, ma una giornata trascorsa insieme al mare e il piacere di ritrovare una persona con cui si è condiviso un periodo decisivo della propria carriera. Un incontro semplice, che ha riportato i fan agli anni in cui Melissa e Thais formavano una delle coppie di Veline più amate del programma.

Melissa Satta, vacanza da sogno alle Maldive

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