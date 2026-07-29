Melissa Satta e Thais Wiggers tornano insieme, questa volta lontano dal bancone di "Striscia la Notizia". Le due ex Veline si sono ritrovate a Porto Cervo, nel cuore della Costa Smeralda, e hanno immortalato il momento con una foto davanti al mare. A pubblicarla è stata la modella brasiliana, che ha scritto: "Ed ecco le…", lasciando che fossero i fan a completare la frase.