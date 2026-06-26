Festa speciale

Alessia Mancini, la sorpresa di Flavio Montrucchio rende indimenticabile il suo 48esimo compleanno

L'ex velina racconta sui social la giornata di festa organizzata dal marito tra palloncini, barbecue e momenti in famiglia

26 Giu 2026 - 18:12
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© Instagram |  Alessia Mancini 
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Alessia Mancini ha scelto di condividere con i suoi follower uno dei momenti più belli del suo compleanno. Il 25 giugno l'ex velina ha spento 48 candeline e, attraverso le Storie di Instagram, ha mostrato tutta la felicità per la sorpresa preparata dal marito, Flavio Montrucchio. "Sono troppo felice", ha scritto, accompagnando le immagini di una giornata che ha avuto come protagonisti l'affetto della famiglia e quei piccoli gesti capaci di trasformare un compleanno in un ricordo speciale. Dopo oltre vent'anni di matrimonio, la complicità tra i due continua a emergere con spontaneità, lontano dagli eccessi, ma ricca di attenzioni.

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La festa continua a casa

 La sorpresa è arrivata al rientro di Alessia. Appena varcata la soglia di casa, ha trovato il patio completamente allestito con palloncini dai colori pastello, decorazioni e il numero 48 a fare da cornice a una torta preparata per l'occasione. Nel video pubblicato sui social, la showgirl non ha nascosto l'emozione: "Sono tornata a casa... Guardate... Sorpresa! La festa continua!".

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Poi, con il sorriso, ha aggiunto una battuta che racconta bene la loro intesa: "Devo uscire sempre la mattina del mio compleanno, così quando torno trovo le sorprese e mio marito ai fornelli". Ad attenderla, infatti, c'era anche Flavio Montrucchio impegnato davanti al barbecue.

L'amore dei piccoli gesti

 L'attore e conduttore ha preparato personalmente il pranzo per tutta la famiglia, con bruschette, verdure grigliate e salsicce. "Un pranzetto preparato con amore", ha commentato Alessia, visibilmente commossa per un'attenzione che vale più di qualsiasi regalo.

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I festeggiamenti erano iniziati già allo scoccare della mezzanotte con una sorpresa organizzata al Padel Club, per poi proseguire con il pranzo in famiglia e concludersi con una romantica cena fuori. Insieme dal 2003 e genitori di Mya e Orlando, Alessia Mancini e Flavio Montrucchio continuano a raccontare, senza clamore, una storia costruita sulla quotidianità, sulla complicità e sulla capacità di rendere speciale anche il gesto più semplice.
 

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