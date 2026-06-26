Alessia Mancini ha scelto di condividere con i suoi follower uno dei momenti più belli del suo compleanno. Il 25 giugno l'ex velina ha spento 48 candeline e, attraverso le Storie di Instagram, ha mostrato tutta la felicità per la sorpresa preparata dal marito, Flavio Montrucchio. "Sono troppo felice", ha scritto, accompagnando le immagini di una giornata che ha avuto come protagonisti l'affetto della famiglia e quei piccoli gesti capaci di trasformare un compleanno in un ricordo speciale. Dopo oltre vent'anni di matrimonio, la complicità tra i due continua a emergere con spontaneità, lontano dagli eccessi, ma ricca di attenzioni.