Traguardo speciale

La figlia di Teo Mammucari compie 18 anni: l'assenza del padre fa discutere

Thais Wiggers celebra sui social la maggiore età della figlia con una dolce dedica. Nessun messaggio pubblico, per ora, da parte di Teo Mammucari

05 Giu 2026 - 12:54
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Thais Wiggers e la figlia Julia © Instagram

Thais Wiggers e la figlia Julia © Instagram

Diciotto anni si compiono una volta sola. È un passaggio simbolico verso l'età adulta. Lo sa bene Julia Mammucari, figlia di Teo Mammucari e dell'ex velina Thais Wiggers, che ha festeggiato il raggiungimento della maggiore età circondata dall'affetto delle persone più vicine.

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Per l'occasione la madre ha voluto condividere alcuni scatti della serata sui social, mostrando una cena intima organizzata in attesa della grande festa prevista per il weekend. Tra sorrisi, candeline e abbracci, a colpire i follower è stata anche l'assenza di un messaggio pubblico da parte del celebre conduttore.

La dedica di mamma Thais Wiggers

 Nelle fotografie pubblicate su Instagram, Julia appare raggiante mentre festeggia il suo compleanno. Per la serata ha scelto un elegante abito giallo dal gusto raffinato, accompagnato da un look semplice e naturale. Ma il vero cuore del post è stato il lungo messaggio scritto da Thais Wiggers, che ha raccontato tutta l'emozione di una madre davanti a un momento così speciale.

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"È davvero un traguardo importante, per lei e per me come mamma. Vederla arrivare alla maggiore età così sana, così brava, così positiva, così forte, e così allegra è una vittoria. Ho solo da ringraziare. Tanti auguri piccola grande donna". Nelle sue parole c'è l'orgoglio per la donna che Julia sta diventando, ma anche la consapevolezza del tempo che passa. La modella brasiliana ha ringraziato la vita per averla vista crescere fino a questo momento tanto significativo.

Il silenzio di Teo Mammucari

 Se sui social il racconto della festa è stato affidato a Thais, diverso è il discorso per Teo Mammucari. Al momento il conduttore non ha pubblicato alcun augurio dedicato alla figlia. Un dettaglio che non è passato inosservato agli utenti, anche se va ricordato che da tempo Mammucari ha scelto di allontanarsi quasi completamente dai social network, arrivando persino a svuotare il proprio profilo Instagram.

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 Intanto Julia guarda avanti e si prepara ai festeggiamenti del fine settimana. Un compleanno speciale, destinato a segnare l'inizio di una nuova fase della sua vita.

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