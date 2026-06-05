"È davvero un traguardo importante, per lei e per me come mamma. Vederla arrivare alla maggiore età così sana, così brava, così positiva, così forte, e così allegra è una vittoria. Ho solo da ringraziare. Tanti auguri piccola grande donna". Nelle sue parole c'è l'orgoglio per la donna che Julia sta diventando, ma anche la consapevolezza del tempo che passa. La modella brasiliana ha ringraziato la vita per averla vista crescere fino a questo momento tanto significativo.