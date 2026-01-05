Thais Wiggers e inizio d'anno in corsia: operata dopo l'incidente in montagna

Thais ha raccontato di essersi sottoposta a un intervento chirurgico presso la Casa di Cura La Madonnina di Milano, mostrando le foto dal reparto e spiegando con il suo consueto tono ironico cosa è successo: frattura al malleolo peroneale, una placca di titanio e alcune viti. "È andato tutto benissimo" ha rassicurato i fan, definendo scherzosamente il suo nuovo piede "bionico".