Thais Wiggers e inizio d'anno in corsia: operata dopo l'incidente in montagna

Dalla frattura sulle Dolomiti alla sala operatoria di Milano: l'ex velina racconta sui social la sua ripartenza tra ironia e l'amore della figlia Julia
Il 2026 di Thais Wiggers non è iniziato con un brindisi, ma con una cicatrice da esibire. Dopo l'incidente in montagna che aveva interrotto bruscamente le sue vacanze natalizie, la showgirl brasiliana è tornata a raccontarsi sui social direttamente da un letto d'ospedale. Lo scorso 26 dicembre l'ex velina di "Striscia la notizia" aveva già condiviso con i follower la notizia della frattura alla caviglia, riportata durante un soggiorno sulle Dolomiti, a San Vigilio di Marebbe. Un imprevisto che non le aveva però tolto il sorriso: accanto a lei, fin da subito, le persone più importanti della sua vita, prima fra tutte la figlia Julia, nata dalla relazione con Teo Mammucari.
Thais ha raccontato di essersi sottoposta a un intervento chirurgico presso la Casa di Cura La Madonnina di Milano, mostrando le foto dal reparto e spiegando con il suo consueto tono ironico cosa è successo: frattura al malleolo peroneale, una placca di titanio e alcune viti. "È andato tutto benissimo" ha rassicurato i fan, definendo scherzosamente il suo nuovo piede "bionico".
Non manca l'autoironia neppure nel racconto della convalescenza: "Tra venti giorni potrò tornare a camminare con un tutore che sembra più uno stivale di Louboutin, nero e con la suola rossa" racconta. Un modo tutto suo per alleggerire la situazione e guardare avanti, senza perdere la determinazione che la contraddistingue.
Thais non si perde d’animo per questo pit stop inatteso e non vede l'ora di tornare alla sua vita piena e frenetica: riprenderà il corso da sommelier, continuerà ad allenarsi anche dal letto e scherza sui benefici inaspettati delle stampelle. Il messaggio è chiaro: l'incidente non la fermerà.
Nel post non manca un ringraziamento sentito al medico che l'ha operata e allo staff sanitario, in particolare alle infermiere, lodate per la loro umanità e il sorriso costante. Tantissimi i messaggi di affetto arrivati dai fan e dagli amici, tra cui quello di Elena Barolo, ex velina e amica di lunga data. E tra le ultime Stories, un dettaglio che vale più di mille parole: una foto di un piatto finalmente gustato a casa, segno delle dimissioni e di una nuova fase pronta a cominciare.