"I me ciamava per nome: 44.787", il teatro-documento per non dimenticare gli orrori della Shoah

La Risiera di San Sabba a Trieste è stato l'unico lager nazista in Italia munito di forno crematorio (ci furono da tremila a cinquemila vittime). In occasione del Giorno della Memoria, il 27 gennaio, al Piccolo Teatro Grassi va in scena "I me ciamava per nome: 44.787 – Risiera di San Sabba", spettacolo firmato e diretto da Renato Sarti e nato dalle testimonianze raccolte da storici dell’IRSREC FVG (Istituto regionale per la storia della Resistenza e dell’Età contemporanea del Friuli Venezia Giulia). Lo spettacolo sarà poi in scena al Teatro della Cooperativa dal 28 gennaio al 2 febbraio.