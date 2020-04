Da Tom Hanks a P!nk, ecco i positivi al coronavirus nello showbiz

La cantautrice inglese Marianne Faithfull (73 anni) è in ordine di tempo solo l'ultima star contagiata da coronavirus. Tra i vip positivi compaiono anche P!nk e il figlio di 3 anni Jameson, Tom Hanks e la moglie, il tenore spagnolo Placido Domingo , l'attore Idris Elba , il produttore Harvey Weinstein , la Bond Girl Olga Kurylenko, gli attori di "Game of Thrones" Kristofer Hivju e Indira Varma.

Ricoverata Marianne Faithfull: è positiva al coronavirus

Marianne Faithfull è stata l'icona degli anni '60 della swinging London dei Rolling Stones, con un passato problematico di dipendenza da droghe. La cantante è risultata positiva ed è ora ricoverata in un ospedale di Londra. In quarantena, dopo essere stato ricoverato in ospedale in Messico, anche il tenore spagnolo Placido Domingo, 79 anni. Ancora ricoverato invece lo scrittore cileno Luis Sepulveda, in ospedale da settimane in Spagna, dove vive da anni.

Nella lista dei positivi anche il produttore cinematografico Harvey Weinstein, condannato a 23 anni di carcere per reati a sfondo sessuale, e Till Lindemann, cantante e leader del gruppo metal tedesco Rammstein, in terapia intensiva a Berlino.

I CONTAGIATI DI HOLLYWOOD - In isolamento nella loro casa a Los Angeles, dopo due settimane di quarantena in Australia, l'attore premio Oscar Tom Hanks e la moglie Rita Wilson. Positivo e in auto isolamento anche il collega inglese Idris Elba e la Bond girl Olga Kurylenko, Tra i volti amati della serie tv contagiati Kristofer Hivju e Indira Varma del "Trono di Spade", l'attrice spagnola Itziar Ituno ("La Casa di Carta") e l'attore di "Lost" Daniel Dae Kim.

LE STAR ITALIANE - In Italia il 3 aprile è morto il magnate delle calzature Sergio Rossi. Uscito invece dall'ospedale Mauriziano di Torino dove era ricoverato dal 16 marzo (e dove ha perso la mamma Felicita) Piero Chiambretti. Dopo due settimane allo Spallanzani di Roma dopo essere stata contagiata in tourneé è stata dimessa negativa l'attrice Giuliana De Sio. Ancora positivo invece, dopo 30 giorni, l'inviato delle Iene Alessandro Politi.

